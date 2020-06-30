IKEA начала аудит своих поставщиков древесины в Украине

"IKEA приветствует отчеты организаций и очень серьезно относится к любым обвинениям об участии наших поставщиков в незаконной лесозаготовке. Мы уже начали расследование на основе отчета, опубликованного Earthsight", – цитирует "Интерфакс-Украина" заявление украинского представительства шведской компании.

В IKEA добавили, что в 2018–2019 годах IKEA проводила аудиты на основе исследования Earthsight и их результаты не подтвердили использование незаконно заготовленной древесины в цепи поставок.