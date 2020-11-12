Интервью Гордона с кандидатом в президенты Молдовы Санду. Где и когда смотреть

Интервью основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с экс-премьер-министром Молдовы Майей Санду, которая победила в первом туре президентских выборов в стране, выйдет сегодня в 18.00.

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с экс-премьер-министром Молдовы Майей Санду.

Как рассказал изданию "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, программу записали 9 ноября, беседа длилась более часа.

В ходе интервью Санду рассказала о своем детстве и родителях, о борьбе с коррупцией и контрабандой в Молдове, о европейской интеграции страны, о том, почему многие жители Молдовы считают демократию причиной бедности, о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и о том, кто из современных политиков произвел на нее самое яркое впечатление. Также Санду ответила, считает ли Россию агрессором по отношению к Украине, и сказала, существует ли в Молдове проблема русского языка.

"Я не собиралась стать политиком. Никогда не думала об этом. Единственное, что я сделала, – согласилась стать министром образования. А после этого уже все так пошло. Я просто люблю свою страну и хочу остаться тут. Я не хочу, чтобы нужно было уезжать и мне, и другим честным людям из нашей красивой страны. [Хочу ли я, чтобы в учебниках новейшей истории Молдовы было написано, что пришла первая женщина-президент Молдовы Майя Санду – и сделала свою страну процветающей?] Я надеюсь, что в нашей новейшей истории будет написано, что в Молдове была женщина-президент. Но все то, что мы будем делать, – это не будет делать президент. Это будет делать вся команда. Потому что никто не может решать все вопросы. Все делается командой", – сказала она.

Трансляция интервью начнется в 18.00.

Санду 48 лет. Она родилась в селе Рисипень в Фалештском районе Молдовы (недалеко от границы с Румынией). Окончила Академию экономического образования в Кишиневе по специальности менеджмент, Академию государственного управления при президенте Молдовы (магистр международных отношений) и Гарвардский университет (магистр государственного управления).

В 1994–1998 годах работала в минэкономики Молдовы, затем – в офисе Всемирного банка в Кишиневе. В 2010–2012 годах была советником исполнительного директора Всемирного банка, жила в США.

В 2012-м вернулась в Молдову, согласившись стать министром образования страны. Занимала эту должность три года. Затем основала партию "Действие и солидарность", в 2016 году принимала участие в выборах президента, вышла во второй тур, но тогда победил пророссийский Игорь Додон, который получил 834 тыс. голосов, Санду во втором туре поддержали 766,6 тыс. избирателей.

В феврале 2019 года в стране прошли парламентские выборы, Санду избрали депутатом. В июне на фоне конституционного кризиса парламент назначил ее премьер-министром Молдовы, в ноябре по инициативе Партии социалистов (до президентства политсилу возглавлял Додон) это правительство отправили в отставку.

1 ноября 2020-го в Молдове прошел первый тур президентских выборов, в котором принимали участие восемь кандидатов. Санду победила, набрав 36,16% голосов, второй – Додон (32,61%). Они вышли во второй тур, который состоится 15 ноября.

Санду не замужем, детей нет.