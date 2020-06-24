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Иран готов возобновить переговоры с США, но хочет извинений и компенсаций от Вашингтона

Иран будет готов возобновить переговоры с Соединенными Штатами, если Вашингтон извинится за выход из ядерной сделки 2015 года и выплатит компенсацию Тегерану за убытки, нанесенные санкциями, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

Как пишет Reuters 24 июня, Рухани считает предыдущие призывы США к диалогу неискренними. По его словам, Тегеран готов вернуться к выполнению требований ядерного соглашения, если европейские государства выполнят свои обязательства "по защите экономики Ирана от санкций США".

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