Иран готов возобновить переговоры с США, но хочет извинений и компенсаций от Вашингтона

Как пишет Reuters 24 июня, Рухани считает предыдущие призывы США к диалогу неискренними.
По его словам, Тегеран готов вернуться к выполнению требований ядерного соглашения, если европейские государства выполнят свои обязательства "по защите экономики Ирана от санкций США".
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