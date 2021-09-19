ГОРДОН
 
 
МИР

Иранского физика-ядерщика Фахризаде убили при помощи роботизированного пулемета – СМИ

Машину Фагризаде обстреляли в пригороде Тегерана 27 ноября 2020 года
Машину Фагризаде обстреляли в пригороде Тегерана 27 ноября 2020 года
Фото: EPA

Агенты израильской спецслужбы Моссад убили иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в ноябре прошлого года с помощью робота. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники в США, Израиле и Иране.

По информации издания, подготовка к убийству физика началась после серии встреч в конце 2019 – начале 2020 года между тогдашним главой израильской службы внешней разведки ("Моссад") Йоси Коэном с президентом США Доналдом Трампом, госсекретарем США Майком Помпео и главой ЦРУ Джиной Хаспел.

Коэн представил американскому руководству список готовящихся спецслужбами операций, чтобы препятствовать развитию ядерной программы Ирана, отмечает издание. В частности, речь шла о подготовке убийства Фахризаде. В конце февраля 2020 года представители американской администрации одобрили планы убийства физика-ядерщика, утверждает The New York Times.

В качестве оружия спецслужбы выбрали пулемет бельгийского производства FN MAG, который в разобранном виде ввезли на территорию Ирана. Впоследствии его собрали и установили на пикап. По сведениям источников The New York Times, пулемет, скорострельность которого составляет порядка 600 выстрелов минуту, был оснащен роботизированным устройством и камерами, что позволило снайперу вести стрельбу в дистанционном режиме. Автомобиль, на который он был установлен, был заминирован для того, чтобы по завершении операции организаторы могли уничтожить улики.

В день проведения операции на подъезде к месту покушения был установлен другой, якобы сломанный пикап, также оснащенный камерами. Они, как утверждает The New York Times, позволили израильским спецслужбам удостовериться, что за рулем автомобиля сидит сам Фахризаде. Операция продлилась около минуты, из пулемет выстрелил 15 раз. Однако в результате последовавшего взрыва оружие не было уничтожено, а лишь отлетело в сторону, получив серьезные повреждения.

Контекст:

Фахризаде родился в 1958 году, был ведущим разработчиком иранской ядерной программы, преподавал физику в Университете имама Хусейна в Тегеране. Фахризаде был офицером Корпуса стражей исламской революции. 

Как пишет The Wall Street Journal, Фахризаде называли "отцом иранской бомбы" и сравнивали с американским физиком Робертом Оппенгеймером – создателем первой атомной бомбы.

Его убили в пригороде Тегерана 27 ноября 2020 года. Сразу же после убийства Иран обвинил в преступлении Израиль.

По словам командующего военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции Али Фадави, физик был убит из оружия, управлявшегося со спутника и оборудованного искусственным интеллектом. Жена физика сидела рядом с ним, при этом она не пострадала.

8 декабря в Иране задержали несколько человек по подозрению в причастности к убийству Фахризаде.

Теги: США, Иран, Израиль, убийство, ЦРУ, Дональд Трамп, Майк Помпео, Джина Хаспел, Мохсен Фахризаде
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я сохранила все обручальные кольца, когда-нибудь пойдут на зубы". Милявская рассказала о своих пяти браках
"Я сохранила все обручальные кольца, когда-нибудь пойдут на зубы". Милявская рассказала о своих пяти браках
"Какое это счастье", "Очень трогательно". Осадчая и Горбунов показали младшего сына, которому исполнился месяц
"Какое это счастье", "Очень трогательно". Осадчая и Горбунов показали младшего сына, которому исполнился месяц
"Копия папы", "Благослови вас бог, мистер Хуссейн!" Звезда "Великолепного века" Узерли показала своего отца
"Копия папы", "Благослови вас бог, мистер Хуссейн!" Звезда "Великолепного века" Узерли показала своего отца
"Косишь под Кардашян?" Лесю Никитюк в облегающем черном обвинили в "плагиате". Фотодоказательства
"Косишь под Кардашян?" Лесю Никитюк в облегающем черном обвинили в "плагиате". Фотодоказательства
"Мы стоили, как Алла Пугачева". Милявская рассказала, на сколько рухнул ее гонорар после развода с Цекало
"Мы стоили, как Алла Пугачева". Милявская рассказала, на сколько рухнул ее гонорар после развода с Цекало
"Чудо нежное", "Мамина копия". Подкопаева показала американского мужа и младшую дочь, которой исполнилось два года
"Чудо нежное", "Мамина копия". Подкопаева показала американского мужа и младшую дочь, которой исполнилось два года
"Днище!", "Вульгарщина", "Настя не просыхает". Волочкова подержалась за "мужское достоинство" Джигуры. Видео
"Днище!", "Вульгарщина", "Настя не просыхает". Волочкова подержалась за "мужское достоинство" Джигуры. Видео
"Какие роскошные ягодки, мадам", "Я балдею". Мейхер снялась в платье с прозрачным декольте
"Какие роскошные ягодки, мадам", "Я балдею". Мейхер снялась в платье с прозрачным декольте
17 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
17 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
  Британская группа Bring Me the Horizon презентовала снятый в Киеве клип. Его герои говорят на украинском языке. Видео
  Британская группа Bring Me the Horizon презентовала снятый в Киеве клип. Его герои говорят на украинском языке. Видео
  "Не занимает много времени, но получается действительно вкусно". Блогер рассказала, как приготовить картофельные гнезда с грибами
  "Не занимает много времени, но получается действительно вкусно". Блогер рассказала, как приготовить картофельные гнезда с грибами
"Совсем худенькая стала", "Видны кости". Певица МакSим показала фигуру после почти 40-дневной комы
"Совсем худенькая стала", "Видны кости". Певица МакSим показала фигуру после почти 40-дневной комы
67-летнего экс-участника группы Modern Talking Дитера Болена прооперировали
67-летнего экс-участника группы Modern Talking Дитера Болена прооперировали
  "Ни один парень не стоит твоих слез, детка". Дуэт TamerlanAlena презентовал клип на песню о неразделенной любви. Видео
  "Ни один парень не стоит твоих слез, детка". Дуэт TamerlanAlena презентовал клип на песню о неразделенной любви. Видео
Могилевская засветила грудь на открытии именной звезды в Киеве. Фото
Могилевская засветила грудь на открытии именной звезды в Киеве. Фото
"Такая нежная", "Обожаю". Звезда "Великолепного века" Узерли оголила плечо и показала фигуру в мини-платье
"Такая нежная", "Обожаю". Звезда "Великолепного века" Узерли оголила плечо и показала фигуру в мини-платье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Днище!", "Вульгарщина", "Настя не просыхает". Волочкова подержалась за "мужское достоинство" Джигуры. Видео
"Днище!", "Вульгарщина", "Настя не просыхает". Волочкова подержалась за "мужское достоинство" Джигуры. Видео
"Какие роскошные ягодки, мадам", "Я балдею". Мейхер снялась в платье с прозрачным декольте
"Какие роскошные ягодки, мадам", "Я балдею". Мейхер снялась в платье с прозрачным декольте
"Чудо нежное", "Мамина копия". Подкопаева показала американского мужа и младшую дочь, которой исполнилось два года
"Чудо нежное", "Мамина копия". Подкопаева показала американского мужа и младшую дочь, которой исполнилось два года
"Такая нежная", "Обожаю". Звезда "Великолепного века" Узерли оголила плечо и показала фигуру в мини-платье
"Такая нежная", "Обожаю". Звезда "Великолепного века" Узерли оголила плечо и показала фигуру в мини-платье
"Мы стоили, как Алла Пугачева". Милявская рассказала, на сколько рухнул ее гонорар после развода с Цекало
"Мы стоили, как Алла Пугачева". Милявская рассказала, на сколько рухнул ее гонорар после развода с Цекало
67-летнего экс-участника группы Modern Talking Дитера Болена прооперировали
67-летнего экс-участника группы Modern Talking Дитера Болена прооперировали
"Копия папы", "Благослови вас бог, мистер Хуссейн!" Звезда "Великолепного века" Узерли показала своего отца
"Копия папы", "Благослови вас бог, мистер Хуссейн!" Звезда "Великолепного века" Узерли показала своего отца
Жена Павлика впервые показала лицо их трехмесячного сына
Жена Павлика впервые показала лицо их трехмесячного сына
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS