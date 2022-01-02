Ирландский язык получил полный официальный статус в Евросоюзе

Когда Ирландия в 1973 году стала государством – членом ЕС, на ирландский язык переводились только договоры Евросоюза. В 2005 году правительство Ирландии подало заявку, чтобы ирландский язык стал официальным и рабочим языком, 1 января 2007 года ему был предоставлен этот статус, но из-за нехватки переводчиков количество документов, подлежащих переводу на ирландский, было ограничено.

"Прекращение умаления статуса ирландского языка в Евросоюзе – решающий шаг в его развитии и будущем. Сейчас он находится на одном уровне с другими официальными и рабочими языками ЕС, и это укрепит отношения между гражданами и европейскими административными системами. Роль ирландского языка в национальных и европейских системах управления теперь значительно усилилась", – заявил глава правительства Ирландии Джек Чемберс.