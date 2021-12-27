Президент Ирландии пожелал счастливого Рождества, опубликовав фото со своими собаками

На фото под наряженной елкой запечатлены сам президент, его супруга Сабина Хиггинс и два пса – Мисних и Брод. К снимку прилагается пожелание веселого Рождества на английском и ирландском.

Псы президента Ирландии регулярно присутствуют на официальных государственных визитах и вечеринках и появляются в ирландских новостях.

На сайте президента опубликовано также его официальное обращение по случаю Рождества и Нового года. В нем Хиггинс отмечает, что прошедший год был трудным. Большая часть текста посвящена пандемии COVID-19, идет речь о длительных разлуках в ирландских семьях и потерях близких. Также президент упомянул климатический кризис и глобальное потепление.

"В это время года, когда в наших городах, селах и домах горит свет, и мы стремимся осветить темные зимние дни и с нетерпением ждем света весны, давайте делать это с духом радости и ожидания. Скоро дни начнут удлиняться, и мы войдем в сезон обновления и роста... По мере того, как мы выходим из этого трудного времени, давайте черпать уверенность в силе, которую приносит совместная работа, дающая столько сил для достижения лучшего будущего на нашей общей и уязвимой планете", – подчеркнул Хиггинс.