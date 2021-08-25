Ирландия открыла первое посольство в Украине

Открытие посольства выведет отношения между Украиной и Ирландией на качественно новый уровень, рассчитывают в МИД двух стран Фото: mfa.gov.ua

В открытии ирландского посольства участвовали замглавы МИД Украины Дмитрий Сеник и министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, приехавший в Украину для участия в саммите Крымской платформы.

Они отметили, что открытие посольства выведет отношения между Украиной и Ирландией на качественно новый уровень.

"Открытие посольства Ирландии в Киеве создает дополнительные возможности для развития торгового сотрудничества между нашими странами и, несомненно, будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия во многих отраслях, в частности IT-секторе, в сфере инвестиций и образования", – сказал Сеник.

Он также обратил внимание на успешную деятельность ирландских компаний CRH и Ryanair в Украине и выразил надежду на дальнейшее расширение взаимодействия бизнеса двух стран.

Ковени, в свою очередь, отметил, что открытие посольства в Киеве является важной вехой в развитии двустороннего сотрудничества, а также частью стратегии Global Ireland по расширению присутствия Ирландии в мире.