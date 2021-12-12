Испанского епископа, который отрекся от сана ради писательницы эротических романов, лишили полномочий

Об этом говорится в заявлении епископата Сольсоны (муниципалитет в Каталонии), которое было обнародовано 11 декабря.

В заявлении сказано, что 22 ноября 52-летний Новелл вступил в гражданский брак с психологом и писательницей Кабальоль.

Этот факт в епископстве считают серьезным и объясняют, что любой священнослужитель, который желает жениться, даже если речь только о гражданском браке, подлежит лишению полномочий.

"Это означает, что Ксавье Новелл, сохраняя свой статус епископа, не может выполнять какие-либо функции, вытекающие из такого статуса; среди прочего запрещены совершение причастия и любая обучающая деятельность как публично, так и конфиденциально", – сказано в заявлении.

Покинув службу в церкви, Новелл нашел работу в сельскохозяйственной компании, которая производит препараты для искусственного осеменения свиней, сообщает El Mundo. Издание сообщает, что информация о свадьбе пары совпала со слухами о беременности Кабальоль.