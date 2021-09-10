В Испании епископ отрекся от сана ради писательницы эротических романов с сатанинскими мотивами

Бывший епископ заявил, что больше ничего не хочет слышать ни о церковной конференции, ни о епископах Фото: depositphotos.com

Новелл стал епископом в возрасте 41 года, став самым молодым епископом Испании. Однако спустя 12 лет в этой должности он решил отречься от сана.

В пресс-службе церкви причину такого решения не называли, лишь уточняли, что оно принято "по личным причинам" Новелла. Журналисты же узнали, что дело в отношениях с психологом и писательницей Силвией Кабальоль.

Она написала трилогию "Амнезия" и книгу "Ад Габриэля в похоти". Книги трилогии являются эротическими романами и имеют ценз 18+. Что касается "Ада Габриэля", то в аннотации к ней читателю обещают "путешествие в садизм, безумие и похоть, борьбу добра и зла, Бога и сатаны".

Источники говорят, что отношения писательницы и епископа начались "с вопроса экзорцизма и сатанизма".

В епископате утверждают, что молятся за бывшего епископа. По информации инсайдеров, там все "в смятении" и подозревают "дьявольскую одержимость". Ведь, как пишет издание, и раньше случались случаи, когда высокопоставленные священнослужители отказывались от сана ради любви, однако не при таких обстоятельствах.

Новелла приглашали на Епископальную конференцию, но он отказался. Также он заявил, что ничего не хочет слышать ни о конференции, ни о епископах.