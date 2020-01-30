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Исследователи нашли пропавший около 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

В ноябре 1925 года торговое судно SS Cotopaxi вышло из порта в американском штате Южная Каролина, оно направлялось на Кубу. Пункта назначения оно так и не достигло, тела 32 пассажиров и членов экипажа не нашли. Группа подводных исследователей и морских археологов обнаружила корабль недалеко от побережья Флориды.

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Ученые в Великобритании в 2018 году выдвигали версию исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике
Ученые в Великобритании в 2018 году выдвигали версию исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике
Фото: pixabay.com

Команда исследователей нашла пропавший около 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль. Об этом сообщил телеканал Fox News 29 января.

29 ноября 1925 года торговое судно SS Cotopaxi вышло из Чарльстона в американском штате Южная Каролина, оно направлялось на Кубу. Пункта назначения оно так и не достигло, тела 32 пассажиров и членов экипажа не были найдены.

Группа подводных исследователей и морских археологов обнаружила корабль примерно в 35 морских милях (около 65 км) от побережья Сент-Огастин, штат Флорида.

Часть океана, известная как Бермудский треугольник, простирается между Флоридой, Пуэрто-Рико и Бермудскими островами. В этом районе, также известном как Треугольник дьявола, за последние 100 лет погибло более 1000 человек, отмечает телеканал.

Исследователи из университета британского Саутгемптона в 2018 году заявили, что выяснили секрет исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике. По их мнению, причиной гибели кораблей являются 30-метровые волны, которые возникают внезапно и так же быстро уходят.

Теги: корабль, Флорида, судно, океан, Бермудский треугольник, исчезновение
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