Из Румынии выехало 40 работников посольства РФ с семьями

Самолет Ил-96 авиакомпании "Россия", выполняющий спецрейс с россиянами на борту, вылетел из бухарестского аэропорта имени Анри Коандэ с задержкой почти в шесть часов. Регулярного прямого авиасообщения по маршруту Бухарест – Москва сейчас не существует.

Некоторые сотрудники посольства уже покинули Румынию ранее, так что общее число россиян, которые были вынуждены уехать из страны в результате сокращения штата диппредставительства, достигает почти 140.

МИД Румынии 30 июня сообщил, что решение о высылке россиян "демонстрирует текущий уровень двусторонних отношений в контексте начала агрессивной войны РФ против Украины".

"МИД информирует, что 40 сотрудников российской дипломатической миссии в Бухаресте вместе с членами их семей собираются покинуть территорию Румынии на борту принадлежащего российской авиакомпании гражданского самолета. Эта мера отражает выполнение решения румынской стороны в установленные сроки в соответствии с процедурами, которые используются другими государствами – членами ЕС в аналогичных ситуациях", – заявили в министерстве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва расценивает это решение Бухареста как "враждебный выпад, ведущий к дальнейшей деградации отношений", пишет ТАСС.