ГОРДОН
 
 
МИР

Из-за брошенного в Красном море танкера миллионы людей могут остаться без проточной воды – исследование

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Танкер FSO Safer находится в Красном море с 2015 года
Танкер FSO Safer находится в Красном море с 2015 года
Фото: marinetraffic.com

Из-за брошенного в Красном море танкера FSO Safer миллионы людей могут потерять доступ к проточной воде, а рыболовные запасы Йемена в Красном море – под угрозой уничтожения. К такому выводу пришли ученые, моделировавшие возможный разлив нефти с танкера. Их исследование опубликовал 11 октября журнал Nature Sustainability.

Судно застряло у западного побережья Йемена в 2015 году из-за военного конфликта с повстанцами-хуситами и Саудовской Аравией. На борту танкера находится 1,1 млн баррелей нефти.

Судно не обслуживалось с начала конфликта и из-за проржавевшего корпуса пришло в негодность. Кроме того, в мае прошлого года в его машинное отделение попала вода, а система пожаротушения на борту не работает. Все это повышает шансы на разлив нефти в море, который может произойти как из-за повреждения корпуса, так из-за вероятного пожара на борту.

Если разлив случится, то нефть достигнет западного побережья Йемена за 6–10 дней. По оценкам авторов моделирования, 51% нефти испарится в течение 24 часов после утечки, а более тяжелые компоненты останутся на воде.

Утечка может привести к закрытию трех крупных портов Йемена. Каждый месяц простоя этих портов обойдется стране в недополучение 200 тыс. тонн топлива, что эквивалентно 38% национальной потребности.

Как результат – цены на топливо могут вырасти на 80%, а отсутствие топлива для водяных насосов приведет к проблемам с проточной водой для жителей страны. Авторы исследования отмечают, что во время полного закрытия одного порта в 2017 году без проточной воды остались 8 млн человек.

Кроме того, разлив нефти создаст угрозу для снабжения чистой водой – из-за загрязнения опреснительных установок без воды могут остаться около 2 млн человек.

Закрытие портов также может привести к перебоям с поставками продовольствия. В случае разлива нефти уже через две недели около 6 млн человек будут ощущать его нехватку.

Под угрозой окажется и рыболовная промышленность Йемена, обеспечивающая пропитание 1,7 млн человек в стране.

Нарушение импорта топлива также приведет к закрытию больниц и основных служб в Йемене. Кроме того, из-за закрытия портов начнутся перебои с поставками гуманитарной помощи, в частности медикаментов, что еще больше дестабилизирует систему здравоохранения в стране.

Теги: Йемен, исследование, Красное море, танкер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Только не говорите, что расходитесь". Влад Яма заявил, что они с женой "приняли серьезное решение"
"Только не говорите, что расходитесь". Влад Яма заявил, что они с женой "приняли серьезное решение"
"Я выкину с лодки дитятко, чтобы плавать научить, а Андрей будет соломинку протягивать". Жена Пятова рассказала о ссоре с мужем
"Я выкину с лодки дитятко, чтобы плавать научить, а Андрей будет соломинку протягивать". Жена Пятова рассказала о ссоре с мужем
  "Красотка отожгла!", "Прям рай для ушей". Maruv презентовала новый клип с российской группой The Hatters
  "Красотка отожгла!", "Прям рай для ушей". Maruv презентовала новый клип с российской группой The Hatters
"Какая роскошная", "Нельзя так шокировать". Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"Какая роскошная", "Нельзя так шокировать". Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"Прикид – чисто постебаться", "Образ похож на советского хоккеиста". Молодая жена Петросяна похвасталась новым нарядом
"Прикид – чисто постебаться", "Образ похож на советского хоккеиста". Молодая жена Петросяна похвасталась новым нарядом
"Моя сила, мое вдохновение, мой космос". Участник "Танцев со звездами" Логай показал свою жену
"Моя сила, мое вдохновение, мой космос". Участник "Танцев со звездами" Логай показал свою жену
Звезда "Один дома" Калкин отреагировал на ремейк этого фильма
Звезда "Один дома" Калкин отреагировал на ремейк этого фильма
78-летний основатель Pink Floyd Роджер Уотерс женился в пятый раз на 43-летней креолке
78-летний основатель Pink Floyd Роджер Уотерс женился в пятый раз на 43-летней креолке
Участница "Танцев со звездами" Евгения Власова заявила, что Макс Леонов после аварии не может танцевать
Участница "Танцев со звездами" Евгения Власова заявила, что Макс Леонов после аварии не может танцевать
"Заурядная внешность спившейся женщины". Волочкова пообещала сделать "что-то потрясающее" со своей внешностью
"Заурядная внешность спившейся женщины". Волочкова пообещала сделать "что-то потрясающее" со своей внешностью
"Ослепительно". Шакира заселфилась в наряде с глубоким декольте
"Ослепительно". Шакира заселфилась в наряде с глубоким декольте
  "Это немножко чудо". Судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский рассказал, как ему едва не оторвало ногу
  "Это немножко чудо". Судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский рассказал, как ему едва не оторвало ногу
"Это проститутка. Добилась цели и решила рассказать, что к ней приставали". Буланова осудила артисток, заявивших о домогательствах
"Это проститутка. Добилась цели и решила рассказать, что к ней приставали". Буланова осудила артисток, заявивших о домогательствах
  Билли Айлиш после премьеры фильма о Джеймсе Бонде рассказала, какое впечатление на нее произвели принц Уильям и его жена Кэтрин
  Билли Айлиш после премьеры фильма о Джеймсе Бонде рассказала, какое впечатление на нее произвели принц Уильям и его жена Кэтрин
60-летний Ван Дамм похвастался своим бицепсом. Видео
60-летний Ван Дамм похвастался своим бицепсом. Видео
"Какая страстная кошечка", "Очень смелая". "Холостячка" Огневич снялась в прозрачном комбинезоне без белья
"Какая страстная кошечка", "Очень смелая". "Холостячка" Огневич снялась в прозрачном комбинезоне без белья
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Груди сногсшибательные". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголила декольте
"Груди сногсшибательные". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголила декольте
"Голожопая", "Где трусы?" Подольская снялась в прозрачном комбинезоне без белья
"Голожопая", "Где трусы?" Подольская снялась в прозрачном комбинезоне без белья
"В райском саду ходили голышом", "Ева-искусительница". Актриса студии "Квартал 95" показала фигуру
"В райском саду ходили голышом", "Ева-искусительница". Актриса студии "Квартал 95" показала фигуру
"Мощь!" Деми Мур сфотографировалась на фоне гигантского фаллоса
"Мощь!" Деми Мур сфотографировалась на фоне гигантского фаллоса
"Потрясающая фигура", "Лицо ангела – попа дьявола". Бывшая участница "ВИА Гры" Котова позировала в постели без одежды
"Потрясающая фигура", "Лицо ангела – попа дьявола". Бывшая участница "ВИА Гры" Котова позировала в постели без одежды
  Панин: Я хотел бы к своей Люсе на коленях поползти. И из-за этого просрал Лию
Панин: Я хотел бы к своей Люсе на коленях поползти. И из-за этого просрал Лию G
"Сексуальная женщина с шикарными сисяндрами". Волочкова показала декольте
"Сексуальная женщина с шикарными сисяндрами". Волочкова показала декольте
"Боже, Надя, так нельзя", "Шикарная грудь". Мейхер снялась в ролике без бюстгальтера
"Боже, Надя, так нельзя", "Шикарная грудь". Мейхер снялась в ролике без бюстгальтера
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS