Из-за брошенного в Красном море танкера миллионы людей могут остаться без проточной воды – исследование

Судно застряло у западного побережья Йемена в 2015 году из-за военного конфликта с повстанцами-хуситами и Саудовской Аравией. На борту танкера находится 1,1 млн баррелей нефти.

Судно не обслуживалось с начала конфликта и из-за проржавевшего корпуса пришло в негодность. Кроме того, в мае прошлого года в его машинное отделение попала вода, а система пожаротушения на борту не работает. Все это повышает шансы на разлив нефти в море, который может произойти как из-за повреждения корпуса, так из-за вероятного пожара на борту.

Если разлив случится, то нефть достигнет западного побережья Йемена за 6–10 дней. По оценкам авторов моделирования, 51% нефти испарится в течение 24 часов после утечки, а более тяжелые компоненты останутся на воде.

Утечка может привести к закрытию трех крупных портов Йемена. Каждый месяц простоя этих портов обойдется стране в недополучение 200 тыс. тонн топлива, что эквивалентно 38% национальной потребности.

Как результат – цены на топливо могут вырасти на 80%, а отсутствие топлива для водяных насосов приведет к проблемам с проточной водой для жителей страны. Авторы исследования отмечают, что во время полного закрытия одного порта в 2017 году без проточной воды остались 8 млн человек.

Кроме того, разлив нефти создаст угрозу для снабжения чистой водой – из-за загрязнения опреснительных установок без воды могут остаться около 2 млн человек.

Закрытие портов также может привести к перебоям с поставками продовольствия. В случае разлива нефти уже через две недели около 6 млн человек будут ощущать его нехватку.

Под угрозой окажется и рыболовная промышленность Йемена, обеспечивающая пропитание 1,7 млн человек в стране.

Нарушение импорта топлива также приведет к закрытию больниц и основных служб в Йемене. Кроме того, из-за закрытия портов начнутся перебои с поставками гуманитарной помощи, в частности медикаментов, что еще больше дестабилизирует систему здравоохранения в стране.