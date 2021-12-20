Из-за супертайфуна на Филиппинах погибли более 200 человек

По состоянию на понедельник 52 человека пропали без вести, а еще 239 человек получили серьезные травмы.

Около 75% домов в провинции Бохол в регионе Центральные Висайи повреждены, сказал на пресс-конференции в понедельник помощник секретаря Управления гражданской обороны Филиппин Касиано Монилья. По его словам, по крайней мере в 227 городах и муниципалитетах отключили электричество, а 25 рейсов были отменены.

По словам Мониллы, оценочная стоимость ущерба составляет более $4,5 млн.