Из-за супертайфуна на Филиппинах погибли более 200 человек

По состоянию на понедельник 52 человека пропали без вести, а еще 239 человек получили серьезные травмы.
Около 75% домов в провинции Бохол в регионе Центральные Висайи повреждены, сказал на пресс-конференции в понедельник помощник секретаря Управления гражданской обороны Филиппин Касиано Монилья. По его словам, по крайней мере в 227 городах и муниципалитетах отключили электричество, а 25 рейсов были отменены.
По словам Мониллы, оценочная стоимость ущерба составляет более $4,5 млн.
Тайфун "Раи" обрушился на Филиппины 16 декабря. В свой самый сильный период он сопровождался устойчивыми ветрами со скоростью 195 км/час и порывами до 270 км/час. Это один из самых сильных тайфунов за последние годы, которые случались на Филиппинах.