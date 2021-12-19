Жертвами супертайфуна на Филиппинах стали более 100 человек

Более 300 тыс. человек покинули свои дома и прибрежные курорты, когда тайфун ударил по южным и центральным районам архипелага. Ураган привел к отключению коммуникаций и электричества во многих районах страны, сорвал крыши, повалил бетонные опоры электропередач и затопил деревни.

Тысячи военнослужащих, полицейских, сотрудников береговой охраны и пожарных направились для оказания помощи в поисково-спасательных операциях в наиболее пострадавших районах обширного архипелага.

Также власти направили тяжелую технику, такую как экскаваторы-погрузчики и фронтальные погрузчики, для расчистки дорог, заблокированных упавшими опорами и деревьями.

Тайфун обрушился на Филиппины 16 декабря. В свой самый сильный период он сопровождался устойчивыми ветрами со скоростью 195 км/час и порывами до 270 км/час. Это один из самых сильных тайфунов за последние годы, которые случались на Филиппинах.