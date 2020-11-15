На Филиппины обрушился тайфун "Вамко", больше 60 погибших. Фоторепортаж
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Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Количество погибших во время тайфуна "Вамко" на Филиппинах выросло до 67, сообщает Reuters. Многие районы северного региона Филиппин остаются затопленными, это наводнения называют самым сильным за более чем 40 лет, почти 26 тыс. домов разрушены. Фото затоплений опубликовало агентство EPA.
14 мая на Филиппины обрушился тайфун "Вонфонг" (местное название "Амбо"), сообщило издание Rappler. Остров Самар, который находится в центральной части Филиппинского архипелага, первым принял на себя удар стихии. Сейчас тайфун движется на северо-запад страны со скоростью 20 км/ч. Максимальные порывы ветра достигают 165 км/ч. Это первый тайфун, который накрыл Филиппины в этом году. Ожидается, что он покинет страну 18 мая и к тому времени ослабнет до циклона. Агентство AFP со ссылкой на местные власти сообщило, что сотни тысяч людей оказались на пути стихии. Власти эвакуировали более 140 тыс. человек. Ситуация осложняется тем, что многие центры, которые обычно используются как приюты для пострадавших от стихийных бедствий, сейчас переоборудованы как карантинные базы в связи с пандемией коронавируса. Власти заявили, что будут пытаться не переполнять приюты и выдадут эвакуированным маски. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на Филиппинах коронавирус подтвержден у 11 876 человек, 790 больных погибли. →
Накануне Рождества Филиппины накрыл тайфун "Урсула". Сила ветра местами достигала 195 км в час. В результате шесть человек считаются пропавшими без вести, а более 16 тыс. были вынуждены провести ночь во временных укрытиях в школах, больницах и правительственных зданиях. Береговая охрана заявила, что на Рождество в портах застряло более 25 тыс. человек, сообщает 25 декабря Agence France-Presse. Филиппинское управление атмосферных, геофизических и астрономических служб проинформировало, что "Урсула" начала замедляться. Ведомство прогнозирует, что тайфун покинет зону Филиппин утром 28 декабря.→
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