На Филиппины обрушился тайфун "Раи", погибли более 140 человек. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Тайфун "Раи", который обрушился на Филиппины 16 декабря, стал причиной гибели уже по меньшей мере 146 человек. Об этом 19 декабря сообщило Associated Press
. Больше всего от стихии пострадал остров Бохоль, центр одноименной провинции, – там подтвердили 72 смерти, есть раненые и пропавшие без вести. Тайфун вызвал на Филиппинах ряд наводнений и оползней, что привело к разрушениям в том числе зданий. Покинуть свои дома пришлось 300 тыс. филиппинцев. Voice of America
отмечает, что тайфун сопровождался порывами ветра до 270 км/ч, что сделало "Раи" одним из самых мощных за последние годы. Фото из Филиппин опубликовало агентство ЕРА
.