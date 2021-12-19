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На Филиппины обрушился тайфун "Раи", погибли более 140 человек. Фоторепортаж

Сегодня 21.27
Тайфун "Раи", который обрушился на Филиппины 16 декабря, стал причиной гибели уже по меньшей мере 146 человек. Об этом 19 декабря сообщило Associated Press. Больше всего от стихии пострадал остров Бохоль, центр одноименной провинции, – там подтвердили 72 смерти, есть раненые и пропавшие без вести. Тайфун вызвал на Филиппинах ряд наводнений и оползней, что привело к разрушениям в том числе зданий. Покинуть свои дома пришлось 300 тыс. филиппинцев. Voice of America отмечает, что тайфун сопровождался порывами ветра до 270 км/ч, что сделало "Раи" одним из самых мощных за последние годы. Фото из Филиппин опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Филиппины, смерть, наводнение, оползень, тайфун, пострадавшие, разрушения, погибшие, пропавшие без вести
 

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