Избыточная смертность в Индии за время пандемии превысила 4 млн

В Индии от коронавируса умерло более 414,4 тыс. человек Фото: EPA

Исследователи проанализировали три источника данных для оценки избыточной смертности в Индии по всем причинам с начала пандемии до 21 июня этого года. Они экстраполировали регистрацию смертей из семи штатов, в которых проживает половина населения Индии.

Ученые применили международные оценки возрастных показателей смертности от инфекций. Также они провели опрос, в котором приняли участие 868 тыс. человек, в котором спросили, умер ли кто-либо из членов семьи за последние четыре месяца.

Результаты показали, что избыточная смертность оценивается в диапазоне от 3,4 млн до 4,7 млн человек, это примерно в 10 раз превышает официальное число умерших от COVID-19 в Индии.