Израиль нанес удары по сектору Газа в ответ на ракетные обстрелы

"В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по Газе", – сказано в сообщении.
The IDF is currently striking in Gaza.— Israel Defense Forces (@IDF) April 6, 2023
Удары нанесла авиация израильских ВВС в ответ на ракетные обстрелы территории страны из сектора Газа и из Ливана, отмечает Times of Israel.
Footage of the IAF strike in the Gaza Strip, as seen from the Israeli border. (Credit: * * ) pic.twitter.com/d2Miq93oEP— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 6, 2023
Палестинские СМИ сообщили, что по израильским самолетам запускают ракеты из ПЗРК члены исламистского движения ХАМАС.
Local media reporting anti-aircraft fire towards Israeli aircraft during airstrikes in the Gaza Strip. pic.twitter.com/LP8ks2faV3— Joe Truzman (@JoeTruzman) April 6, 2023
Агентство WAFA отметило, что израильские истребители тремя ракетами атаковали район Аль-Зайтун на юго-востоке сектора Газа, вызвав разрушения и пожар. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удар по блокпосту на юго-западе сектора Газа. Взрывы были также слышны в Бейт-Хануне и Хан-Юнисе, добавило WAFA.
Армия обороны Израиля позже проинформировала, что нанесла удар по двум туннелям и двум объектам, предположительно, используемым для производства оружия в секторе Газа, в ответ на "нарушения безопасности ХАМАС в последние дни", пишет Times of Israel.
ЦАХАЛ возложил на ХАМАС ответственность за все террористические действия, исходящие из сектора Газа.
6 апреля по Израилю были выпущены более 30 ракет с территории Ливана, сообщили "Новости Израиля". 25 ракет были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол". В результате ракетной атаки помощь понадобилась двум людям, сообщали СМИ.
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн призвал мир осудить ракетные обстрелы из Ливана и более ранние – из сектора Газа.
Ракетная атака по Израилю произошла на фоне столкновений мусульман с израильской полицией в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. По данным властей, было арестовано не менее 400 палестинцев. Палестинцы заявили, что израильские полицейские применили чрезмерную силу, в том числе светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что 12 палестинцев получили ранения, в том числе резиновыми пулями.
Последний большой обстрел Израиля со стороны Ливана был в августе 2021 года.