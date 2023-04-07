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Израиль нанес удары по сектору Газа в ответ на ракетные обстрелы

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6 апреля по Израилю были выпущены более 30 ракет с территории Ливана, 25 были перехвачены системой ПВО, сообщали СМИ
6 апреля по Израилю были выпущены более 30 ракет с территории Ливана, 25 были перехвачены системой ПВО, сообщали СМИ
Фото: EPA

Армия обороны Израиля в ночь на 7 апреля заявила в Twitter о начале ударов по сектору Газа.

"В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по Газе", – сказано в сообщении.

Удары нанесла авиация израильских ВВС в ответ на ракетные обстрелы территории страны из сектора Газа и из Ливана, отмечает Times of Israel.

Палестинские СМИ сообщили, что по израильским самолетам запускают ракеты из ПЗРК члены исламистского движения ХАМАС.

Агентство WAFA отметило, что израильские истребители тремя ракетами атаковали район Аль-Зайтун на юго-востоке сектора Газа, вызвав разрушения и пожар. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удар по блокпосту на юго-западе сектора Газа. Взрывы были также слышны в Бейт-Хануне и Хан-Юнисе, добавило WAFA.

Армия обороны Израиля позже проинформировала, что нанесла удар по двум туннелям и двум объектам, предположительно, используемым для производства оружия в секторе Газа, в ответ на "нарушения безопасности ХАМАС в последние дни", пишет Times of Israel.

ЦАХАЛ возложил на ХАМАС ответственность за все террористические действия, исходящие из сектора Газа.

Контекст:

6 апреля по Израилю были выпущены более 30 ракет с территории Ливана, сообщили "Новости Израиля". 25 ракет были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол". В результате ракетной атаки помощь понадобилась двум людям, сообщали СМИ.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн призвал мир осудить ракетные обстрелы из Ливана и более ранние – из сектора Газа.

Ракетная атака по Израилю произошла на фоне столкновений мусульман с израильской полицией в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. По данным властей, было арестовано не менее 400 палестинцев. Палестинцы заявили, что израильские полицейские применили чрезмерную силу, в том числе светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что 12 палестинцев получили ранения, в том числе резиновыми пулями.

Последний большой обстрел Израиля со стороны Ливана был в августе 2021 года.

Теги: Израиль, Ливан, Палестина, сектор Газа, армия, авиация, ХАМАС, блокпост, истребители, самолеты, обстрелы, ПЗРК, ракеты, взрывы, разрушения, ЦАХАЛ
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