Израиль нанес удары по сектору Газа в ответ на ракетные обстрелы

6 апреля по Израилю были выпущены более 30 ракет с территории Ливана, 25 были перехвачены системой ПВО, сообщали СМИ Фото: EPA

"В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по Газе", – сказано в сообщении.

The IDF is currently striking in Gaza. — Israel Defense Forces (@IDF) April 6, 2023

Удары нанесла авиация израильских ВВС в ответ на ракетные обстрелы территории страны из сектора Газа и из Ливана, отмечает Times of Israel.

Footage of the IAF strike in the Gaza Strip, as seen from the Israeli border. (Credit: * * ) pic.twitter.com/d2Miq93oEP — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 6, 2023

Палестинские СМИ сообщили, что по израильским самолетам запускают ракеты из ПЗРК члены исламистского движения ХАМАС.

Local media reporting anti-aircraft fire towards Israeli aircraft during airstrikes in the Gaza Strip. pic.twitter.com/LP8ks2faV3 — Joe Truzman (@JoeTruzman) April 6, 2023

Агентство WAFA отметило, что израильские истребители тремя ракетами атаковали район Аль-Зайтун на юго-востоке сектора Газа, вызвав разрушения и пожар. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удар по блокпосту на юго-западе сектора Газа. Взрывы были также слышны в Бейт-Хануне и Хан-Юнисе, добавило WAFA.

Армия обороны Израиля позже проинформировала, что нанесла удар по двум туннелям и двум объектам, предположительно, используемым для производства оружия в секторе Газа, в ответ на "нарушения безопасности ХАМАС в последние дни", пишет Times of Israel.

ЦАХАЛ возложил на ХАМАС ответственность за все террористические действия, исходящие из сектора Газа.