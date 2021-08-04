С территории Ливана по Израилю выпустили три ракеты. ЦАХАЛ нанес ответный удар

Сирена сработала в населенных пунктах Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай.
* * * * * , * * * * . * *— * * * (@idfonline) August 4, 2021
Военные ЦАХАЛ добавили, что причиной предупреждения стал запуск трех ракет из Ливана на территорию Израиля. Один из них был неудачный, ракета упала на территории Ливана, две – на территории Израиля.
В ответ артиллерийские силы ЦАХАЛ атаковали ливанскую территорию.
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Ливан 17 мая этого года выпустил шесть ракет в сторону северной части Израиля, все они упали на территории Ливана. Этот обстрел произошел на фоне эскалации между Израилем и Палестиной, которые с 10 мая обстреливали друг друга ракетами. 20 мая при посредничестве Египта Израиль и ХАМАС договорились о взаимном прекращении огня.
20 июля Ливан снова обстрелял Израиль, выпустив две ракеты. Одну из них сбила система противовоздушной обороны "Железный купол".