С территории Ливана по Израилю выпустили три ракеты. ЦАХАЛ нанес ответный удар

Ливан 17 мая этого года выпустил шесть ракет в сторону северной части Израиля, все они упали на территории Ливана. Этот обстрел произошел на фоне эскалации между Израилем и Палестиной, которые с 10 мая обстреливали друг друга ракетами. 20 мая при посредничестве Египта Израиль и ХАМАС договорились о взаимном прекращении огня.

20 июля Ливан снова обстрелял Израиль, выпустив две ракеты. Одну из них сбила система противовоздушной обороны "Железный купол".