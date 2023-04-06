По Израилю с территории Ливана нанесен массированный ракетный удар

25 ракет были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол". Пять из них упали на территории Израиля, место падения еще четырех ракет в данный момент уточняется. Атака была осуществлена в период еврейского праздника Песах и мусульманского месяца Рамадан.

Со ссылкой на ливанские СМИ издание также сообщает, что артиллерия ЦАХАЛ нанесла ответный удар по цели около деревни Клайлэ (к юго-востоку от Тиры, юго-западный Ливан). Вероятно, именно из этого района велся ракетный обстрел израильской территории.

Миротворческие силы Организации Объединенных Наций в Ливане подтвердили факт атаки из Ливана.

"Сегодня днем было произведено несколько запусков ракет с юга Ливана в сторону Израиля", — говорится в заявлении UNIFIL.

Министр иностранных дел Эли Коэн в Тwitter призвал мир осудить ракетные обстрелы из Ливана и более ранние – из сектора Газа.

"Первый день Пасхи. Пока мы сидим за праздничным столом, семья и друзья, Израиль сталкивается с ракетами с юга и севера. Это не случайность. Никто не должен нас испытывать, мы примем все необходимые меры для защиты нашей страны и народа. Я призываю международное сообщество выступить с четким заявлением против тех, кто несет ответственность за нападения на Израиль", – написал Коэн.

First day of Passover. As we sit at the holiday table, family and friends, Israel is facing rockets from south and north. This is not a coincidence. No one should test us, we will take all necessary measures to defend our country and people. — * * | Eli Cohen (@elicoh1) April 6, 2023

Times of Israel со ссылкой на медицинский центр Галилеи в израильской Нахайре сообщает, что в результате ракетной атаки помощь понадобилась двум людям. Это 26-летний мотоциклист, которого зацепило осколком, и 19-летний житель одной из деревень. Оба находятся в стабильном состоянии.

Издание также пишет, что террористическая группировка "Хезболла" уже заявила о непричастности к обстрелу. В прошлом израильские военные обвиняли в запуске ракет из Ливана некие "палестинские группировки", а не "Хезболлу", говорится в статье.