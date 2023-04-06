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По Израилю с территории Ливана нанесен массированный ракетный удар

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Сообщается о нескольких раненых осколками
Сообщается о нескольких раненых осколками
Фото: גלצ / Twitter

6 апреля по Израилю выпущены более 30 ракет с территории Ливана. Об этом сообщают "Новости Израиля".

25 ракет были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол". Пять из них упали на территории Израиля, место падения еще четырех ракет в данный момент уточняется. Атака была осуществлена в период еврейского праздника Песах и мусульманского месяца Рамадан.

Со ссылкой на ливанские СМИ издание также сообщает, что артиллерия ЦАХАЛ нанесла ответный удар по цели около деревни Клайлэ (к юго-востоку от Тиры, юго-западный Ливан). Вероятно, именно из этого района велся ракетный обстрел израильской территории.

Миротворческие силы Организации Объединенных Наций в Ливане подтвердили факт атаки из Ливана.

"Сегодня днем было произведено несколько запусков ракет с юга Ливана в сторону Израиля", — говорится в заявлении UNIFIL.

Министр иностранных дел Эли Коэн в Тwitter призвал мир осудить ракетные обстрелы из Ливана и более ранние – из сектора Газа.

"Первый день Пасхи. Пока мы сидим за праздничным столом, семья и друзья, Израиль сталкивается с ракетами с юга и севера. Это не случайность. Никто не должен нас испытывать, мы примем все необходимые меры для защиты нашей страны и народа. Я призываю международное сообщество выступить с четким заявлением против тех, кто несет ответственность за нападения на Израиль", – написал Коэн.

Times of Israel со ссылкой на медицинский центр Галилеи в израильской Нахайре сообщает, что в результате ракетной атаки помощь понадобилась двум людям. Это 26-летний мотоциклист, которого зацепило осколком, и 19-летний житель одной из деревень. Оба находятся в стабильном состоянии.

Издание также пишет, что террористическая группировка "Хезболла" уже заявила о непричастности к обстрелу. В прошлом израильские военные обвиняли в запуске ракет из Ливана некие "палестинские группировки", а не "Хезболлу", говорится в статье.

Контекст:

Ракетная атака по Израилю произошла на фоне столкновений мусульман с израильской полицией в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. По данным властей, было арестовано не менее 400 палестинцев. Палестинцы заявили, что израильские полицейские применили чрезмерную силу, в том числе светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что 12 палестинцев получили ранения, в том числе резиновыми пулями.

Последний большой обстрел Израиля со стороны Ливана был в августе 2021 года.

Теги: Израиль, Ливан, раненые, Железный купол, обстрелы, ракеты, Хезболла, ЦАХАЛ, Эли Коэн
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