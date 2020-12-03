Кандидат по имени Адольф Гитлер победил на местных выборах в Намибии

На выборах в округе Ошана (Намибия) кандидат от правящей партии Адольф Гитлер получил 85% голосов.

Кандидат по имени Адольф Гитлер Уунона избран главой округа Ошана в районе Опунджа (Намибия). Об этом 3 декабря сообщил Newsweek.

RESULTS: Uunona Adolf Hitler of the SWAPO party is the duly elected councilor of the Ompundja Constituency.#NamVotes2020 #NamibiaVotes2020 #EagleFM pic.twitter.com/6ZQqaNctZx — Eagle FM Namibia (@EagleFMNam) November 26, 2020

Гитлера поддержали около 85% избирателей округа. Он баллотировался от партии "Народная организация Юго-Западной Африки", которая является правящей партией Намибии с момента получения независимости от ЮАР в 1990 году.

В интервью Bild Гитлер рассказал, что в честь лидера нацистской Германии его назвал отец.

"Он, вероятно, не понимал, кем был Адольф Гитлер. В детстве я воспринимал это как совершенно нормальное имя и только в подростковом возрасте узнал, что этот человек хотел завоевать весь мир", – заявил он.

В 1884–1915 годах на территории современной Намибии располагалась немецкая колония Юго-Западная Африка.