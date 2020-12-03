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Кандидат по имени Адольф Гитлер победил на местных выборах в Намибии

На выборах в округе Ошана (Намибия) кандидат от правящей партии Адольф Гитлер получил 85% голосов.

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В Намибии прошли выборы
В Намибии прошли выборы
Фото: New Era Newspaper / Facebook

Кандидат по имени Адольф Гитлер Уунона избран главой округа Ошана в районе Опунджа (Намибия). Об этом 3 декабря сообщил Newsweek.

Гитлера поддержали около 85% избирателей округа. Он баллотировался от партии "Народная организация Юго-Западной Африки", которая является правящей партией Намибии с момента получения независимости от ЮАР в 1990 году. 

В интервью Bild Гитлер рассказал, что в честь лидера нацистской Германии его назвал отец. 

"Он, вероятно, не понимал, кем был Адольф Гитлер. В детстве я воспринимал это как совершенно нормальное имя и только в подростковом возрасте узнал, что этот человек хотел завоевать весь мир", – заявил он. 

В 1884–1915 годах на территории современной Намибии располагалась немецкая колония Юго-Западная Африка. 

Теги: Африка, Адольф Гитлер, нацисты, партия
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