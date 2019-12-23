Католический орден признался в растлении детей

В докладе католического ордена "Легионеры Христа" сообщается, что со времени его создания священники растлили 175 детей.

Католический орден "Легионеры Христа" официально признался в растлении детей его священниками. Об этом сообщается в докладе ордена от 21 декабря.

В документе отмечается что с 1941-го по 2019 год священники "Легионеров Христа" растлили 175 детей, большинство из которых – мальчики возрастом от 11 до 16 лет. Жертвы растления были дети, которые учились в семинариях ордена.

В растлении детей признали виновными 33 священников, среди которых основатель "Легионеров Христа" Марсиаль Масиель. Жертвами основателя ордена стали по меньшей мере 60 детей.

В документе указывается, что 18 из 33 виновных все еще состоят в ордене, из них четверо не допущены к пастырской работе с детьми.

В ордене подчеркнули, что осуждают растление детей, и добавили, что приносят свои извинения жертвам насилия.

"Легионеры Христа" – это консервативный католический орден, который был создан в Мексике в 1941 году. Его представительства осуществляют деятельность в 21 стране.