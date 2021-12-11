Казанскому стрелку предъявили окончательное обвинение, в деле о расстреле в гимназии более 600 потерпевших

Галявиев признал свою вину и раскаялся, заявили в Следкоме Фото: kazanreporter.ru

Галявиеву предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом, в изготовлении и хранении взрывчатки, а также в повреждении имущества. Потерпевшими по данному делу проходят более 600 человек.

"Вину Галявиев признал в полном объеме, в содеянном раскаялся", – говорится в сообщении.

По версии следствия, причиной его поступка стало "стремление подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении".

Ранее в Следкоме сообщали, что у Галявиева диагностировали заболевание головного мозга. На основании первой экспертизы, которая проводилась в июле, Галявиев был признан невменяемым в момент совершения преступления.

Но в ноябре, после второй экспертизы, его признали вменяемым и могут привлечь к уголовной ответственности, сообщал "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката обвиняемого Владимира Богдана.

После признания вменяемым Галявиев подписал отказ от нанятых для него адвокатов. Теперь его будет защищать адвокат по назначению. Юристы Галявиева предполагают, что такое решение он мог принять "не совсем добровольно".