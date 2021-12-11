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Казанскому стрелку предъявили окончательное обвинение, в деле о расстреле в гимназии более 600 потерпевших

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Галявиев признал свою вину и раскаялся, заявили в Следкоме
Галявиев признал свою вину и раскаялся, заявили в Следкоме
Фото: kazanreporter.ru

Центральный аппарат Следственного комитета России предъявил окончательное обвинение Ильназу Галявиеву, подозреваемому в том, что он устроил в мае этого года стрельбу в гимназии №175 в Казани. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Галявиеву предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом, в изготовлении и хранении взрывчатки, а также в повреждении имущества. Потерпевшими по данному делу проходят более 600 человек.

"Вину Галявиев признал в полном объеме, в содеянном раскаялся", – говорится в сообщении. 

По версии следствия, причиной его поступка стало "стремление подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении".

Ранее в Следкоме сообщали, что у Галявиева диагностировали заболевание головного мозга. На основании первой экспертизы, которая проводилась в июле, Галявиев был признан невменяемым в момент совершения преступления.

Но в ноябре, после второй экспертизы, его признали вменяемым и могут привлечь к уголовной ответственности,  сообщал "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката обвиняемого Владимира Богдана. 

После признания вменяемым Галявиев подписал отказ от нанятых для него адвокатов. Теперь его будет защищать адвокат по назначению. Юристы Галявиева предполагают, что такое решение он мог принять "не совсем добровольно".

Контекст:

Нападение на гимназию в Казани (Татарстан, Россия) произошло 11 мая. В результате нападения погибло девять человек: семеро учеников и две учительницы. Десятки людей, в основном школьники, были ранены. 

В совершении преступления подозревают бывшего ученика гимназии, 19-летнего Ильназа Галявиева. По данным СМИ, он вошел в школу и открыл стрельбу из дробовика Hatsan Escort. Галявиева задержали. На допросе подозреваемый заявил, что несколько месяцев назад "осознал себя богом" и "всех начал ненавидеть".

По данным Telegram-канала Mash, перед тем, как отправиться в школу, Галявиев пообещал в своем Telegram-канале убить "огромное количество биомусора" и застрелиться. 

12 марта Галявиева отправили под стражу на два месяца В отношении Галявиева возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ). По этой статье ему грозит пожизненное лишение свободы.

После стрельбы в Казани президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту.

Теги: Россия, оружие, убийство, стрельба, Татарстан, раненые, Следственный комитет РФ, школьники, обвинение, школы, Казань
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