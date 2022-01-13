Кардашян и Мейвезера обвинили в причастности к махинациям с криптовалютой — WSJ

У Ким Кардашян около 278 миллионов подписчиков в Instagram, где она популяризировала криптовалюту EthereumMax Фото: Kim Kardashian / Instagram

WSJ пишет, что знаменитостей и соучредителей компании, запустившей криптовалюту, обвинили в "ложных или вводящих в заблуждение заявлениях об EthereumMax посредством рекламы в социальных сетях и других рекламных мероприятий", поскольку они советовали своим подписчикам в соцсетях приобрести криптовалюту, чтобы потом самим продать ее, когда курс EMAX повысится.

В свою очередь разработчики EthereumMax оспорили обвинения инвесторов. Представители Кардашян, Мейвезера и Пирса отказались отвечать на запросы журналистов.

Издание указывает, что в мае – июне 2021 года Пирс рекламировал EthereumMax в Twitter.

.@espn I don’t need you. I got @ethereum_max I made more money with this crypto in the past month then I did with y’all in a year. TRUTH shall set u Free * my own Bosshttps://t.co/3irnuWYve3 check it out for yourself — Paul Pierce (@paulpierce34) May 26, 2021

По информации WSJ, Мейвезер упомянул криптовалюту во время поединка с YouTube-блогером Логаном Полом, одним из спонсоров которого были разработчики EthereumMax. Кардашян опубликовала Stories в Instagram с призывом присоединяться к сообществу EthereumMax, скриншот опубликовал телеканал CNBC.