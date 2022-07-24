ГОРДОН
 
 
МИР

Китай запустил второй модуль своей космической станции

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Модуль "Вэньтянь" будет местом, где астронавты смогут проводить научные эксперименты
Модуль "Вэньтянь" будет местом, где астронавты смогут проводить научные эксперименты
Фото: cnsa.gov.cn

Китай 24 июля запустил второй из трех модулей на свою космическую станцию. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление.

В 14.22 по местному времени ракета-носитель "Чанчжэн-5В" с лабораторным модулем "Вэньтянь" была запущена с космодрома Вэньчан на юге Китая. Примерно через 495 секунд модуль успешно отделился от ракеты.

Как отмечает агентство Reuters, модуль "Вэньтянь" длиной 17,9 метра будет местом, где астронавты смогут проводить научные эксперименты, наряду с другим лабораторным модулем, который еще предстоит запустить – "Менгтян".

В "Вэньтяне" есть кабина шлюза, которая должна стать основной точкой для выхода в открытый космос, когда станция будет завершена.

Он также будет служить краткосрочным жилым помещением для астронавтов во время смены экипажей на станции, рассчитанным на длительное размещение всего трех астронавтов.

Контекст:

Китай начал строительство орбитальной станции в апреле 2021 года с запуска базового модуля станции – "Тяньхэ". В мае к модулю успешно пристыковался грузовой корабль "Тяньчжоу-2". Завершение строительства запланировано на конец 2022 года.

Китайская станция станет третьей многомодульной пилотируемой станцией на орбите Земли после "Мира" (уже не существующей) и Международной космической станции.

В октябре 2021 года Китай доставил трех космонавтов на свою строящуюся орбитальную станцию.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Китай, космос, ракета, ракета-носитель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пережившие оккупацию Бучи дети снимут фильм вместе с украинскими режиссерами
Пережившие оккупацию Бучи дети снимут фильм вместе с украинскими режиссерами
Элли Голдинг спела на саммите первых леди "Ой, у лузі червона калина" вместе с Pianoбой. Видео
Элли Голдинг спела на саммите первых леди "Ой, у лузі червона калина" вместе с Pianoбой. Видео
Свитолина призвала поддержать сбор средств на автомобили скорой помощи, который объявила первая леди Украины Зеленская
Свитолина призвала поддержать сбор средств на автомобили скорой помощи, который объявила первая леди Украины Зеленская
  "Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз
  "Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз
Переселенка из Соледара получила гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова и рассказала, как эвакуировалась из города
Переселенка из Соледара получила гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова и рассказала, как эвакуировалась из города
Plus size модель Грэм показала яркий пляжный образ. Фото
Plus size модель Грэм показала яркий пляжный образ. Фото
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео
"Чтобы обезопасить всех, давай напишем: "Дети". Билык поделилась историей сотрудницы драмтеатра из Мариуполя
"Чтобы обезопасить всех, давай напишем: "Дети". Билык поделилась историей сотрудницы драмтеатра из Мариуполя
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку насыпают оккупантам. Видео
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку насыпают оккупантам. Видео
  "Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны
  "Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны
"Передам деньги ребенку, болеющему чем-то подобным тому, что было у Руси". Муж Писанки объявил сбор средств
"Передам деньги ребенку, болеющему чем-то подобным тому, что было у Руси". Муж Писанки объявил сбор средств
"С тобой нет времени, оно просто не существует". Литковская показала объятия с Данилюком
"С тобой нет времени, оно просто не существует". Литковская показала объятия с Данилюком
"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области
"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала, как сейчас выглядит
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала, как сейчас выглядит
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон (369000)
2
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию (134097)
3
"Просто настолько, что проще не бывает". Мозговая рассказала, как вкусно приготовить молодой картофель (42638)
4
"Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны (29507)
5
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку насыпают оккупантам. Видео (26385)
6
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео (25776)
7
Зеленская о визите в США: Казалось, смогу расслабиться. Но все наоборот. У меня стоит приложение о тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз (24187)
8
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото (23858)
 
 
 
 