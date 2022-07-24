Китай запустил второй модуль своей космической станции

В 14.22 по местному времени ракета-носитель "Чанчжэн-5В" с лабораторным модулем "Вэньтянь" была запущена с космодрома Вэньчан на юге Китая. Примерно через 495 секунд модуль успешно отделился от ракеты.

Как отмечает агентство Reuters, модуль "Вэньтянь" длиной 17,9 метра будет местом, где астронавты смогут проводить научные эксперименты, наряду с другим лабораторным модулем, который еще предстоит запустить – "Менгтян".

В "Вэньтяне" есть кабина шлюза, которая должна стать основной точкой для выхода в открытый космос, когда станция будет завершена.

Он также будет служить краткосрочным жилым помещением для астронавтов во время смены экипажей на станции, рассчитанным на длительное размещение всего трех астронавтов.