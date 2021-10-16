Китай доставил трех космонавтов на свою строящуюся орбитальную станцию

Экипаж "Шэньчжоу-13" состоит из Чжай Чжигана, Е Гуанфу и Ван Япин – первой женщины-космонавта, которая отправилась на новую орбитальную станцию.

Стыковку с модулем "Тяньхэ" специалисты CMSA проводили в автоматическом режиме.

Присоединение космического корабля к "Тяньхэ" произошло спустя шесть часов и 33 минуты после старта с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. На орбиту "Шэньчжоу-13" вывела ракета-носитель "Чанчжэн-2F".

Космонавты уже вошли в основной модуль будущей космической станции, отмечает агентство. На орбите они проведут шесть месяцев, в течение которых будут заниматься работами по строительству станции.

Это вторая группа китайских космонавтов, которая прибыла на "Тяньхэ". Первая, состоявшая из Не Хайшэна, Лю Бомина и Тан Хунбо, провела там 90 дней, вернувшись на Землю 17 сентября.