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Китай доставил трех космонавтов на свою строящуюся орбитальную станцию

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Среди космонавтов есть женщина
Среди космонавтов есть женщина
Фото: ЕРА

16 октября китайский космический корабль "Шэньчжоу-13" с тремя космонавтами на борту успешно состыковался с модулем "Тяньхэ", который является частью будущей орбитальной станции Китая. Об этом со ссылкой на Канцелярию программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA) сообщило агентство "Синьхуа".

Экипаж "Шэньчжоу-13" состоит из Чжай Чжигана, Е Гуанфу и Ван Япин – первой женщины-космонавта, которая отправилась на новую орбитальную станцию.

Стыковку с модулем "Тяньхэ" специалисты CMSA проводили в автоматическом режиме.

Присоединение космического корабля к "Тяньхэ" произошло спустя шесть часов и 33 минуты после старта с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. На орбиту "Шэньчжоу-13" вывела ракета-носитель "Чанчжэн-2F".

Космонавты уже вошли в основной модуль будущей космической станции, отмечает агентство. На орбите они проведут шесть месяцев, в течение которых будут заниматься работами по строительству станции.

Это вторая группа китайских космонавтов, которая прибыла на "Тяньхэ". Первая, состоявшая из Не Хайшэна, Лю Бомина и Тан Хунбо, провела там 90 дней, вернувшись на Землю 17 сентября.

Контекст:

Китай начал строительство орбитальной станции в апреле 2021 года с запуска базового модуля станции – "Тяньхэ". В мае к модулю успешно пристыковался грузовой корабль "Тяньчжоу-2". Завершение строительства запланировано на конец 2022 года.

Китайская станция станет третьей многомодульной пилотируемой станцией на орбите Земли после "Мира" (уже не существующей) и Международной космической станции.

Теги: Китай, космос, строительство, космодром, женщины, запуск, экипаж, ракета-носитель, космический корабль
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