Китай доставил трех космонавтов на свою строящуюся орбитальную станцию

Экипаж "Шэньчжоу-13" состоит из Чжай Чжигана, Е Гуанфу и Ван Япин – первой женщины-космонавта, которая отправилась на новую орбитальную станцию.
Стыковку с модулем "Тяньхэ" специалисты CMSA проводили в автоматическом режиме.
Присоединение космического корабля к "Тяньхэ" произошло спустя шесть часов и 33 минуты после старта с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. На орбиту "Шэньчжоу-13" вывела ракета-носитель "Чанчжэн-2F".
Космонавты уже вошли в основной модуль будущей космической станции, отмечает агентство. На орбите они проведут шесть месяцев, в течение которых будут заниматься работами по строительству станции.
Это вторая группа китайских космонавтов, которая прибыла на "Тяньхэ". Первая, состоявшая из Не Хайшэна, Лю Бомина и Тан Хунбо, провела там 90 дней, вернувшись на Землю 17 сентября.
Китай начал строительство орбитальной станции в апреле 2021 года с запуска базового модуля станции – "Тяньхэ". В мае к модулю успешно пристыковался грузовой корабль "Тяньчжоу-2". Завершение строительства запланировано на конец 2022 года.
Китайская станция станет третьей многомодульной пилотируемой станцией на орбите Земли после "Мира" (уже не существующей) и Международной космической станции.