Virgin Galactic миллиардера Брэнсона не будет отправлять туристов в космос до конца 2022 года

Во время испытаний специалисты Virgin Galactic выявили недостатки в прочности некоторых материалов, что ставит под угрозу безопасность кораблей. Устранение проблемы займет от восьми до девяти месяцев. Поэтому тестовый полет ракетоплана Unity 23 произойдет не ранее середины 2022 года.

В целом в следующем году у Virgin Galactic запланировано три полета – тестовые Unity 23, Unity 24 и туристический Unity 25. Конкретные даты компания не называет.