На Землю вернулись три космонавта, которые собирали китайскую космическую станцию

Возвращаемая капсула пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-12" совершила посадку в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Капсула опускалась на землю с помощью парашютов, отмечало агентство.

На орбите экипаж в составе 56-летнего Не Хайшена (командир), 54-летнего Лю Бомина и 45-летнего Тан Хунбо находился в течение 90 дней.

Стыковку с частью будущей орбитальной станции Китая "Шэньчжоу-12" совершил 17 июня.

Контекст:

Китай начал строительство орбитальной станции в апреле 2021 года с запуска базового модуля станции – "Таньхэ". В мае к модулю успешно пристыковался грузовой корабль "Тяньчжоу-2". Завершение строительства запланировано на конец 2022 года. Запуск "Шеньчжоу-12" стал третьей из 11 запланированных миссий для строительства станции, а также первым из четырех пилотируемых.

Китайская станция станет третьей многомодульной пилотируемой станцией на орбите Земли после "Мира" (уже не существующей) и Международной космической станции.