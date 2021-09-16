После отправки миссии SpaceX в космосе находится максимальное количество людей в истории – New York Times

Сейчас в космосе находятся 14 человек. До этого максимальное число людей на орбите составляло 13 человек – когда в 2009 году к Международной космической станции пристыковался американский шаттл Endeavour.

На МКС находятся семь космонавтов и астронавтов из России, США, Франции и Японии, на китайской орбитальной станции Tiangong – еще трое. При запуске миссии Inspiration4 на околоземную орбиту отправились еще четыре человека.