После отправки миссии SpaceX в космосе находится максимальное количество людей в истории – New York Times

Сейчас в космосе находятся 14 человек. До этого максимальное число людей на орбите составляло 13 человек – когда в 2009 году к Международной космической станции пристыковался американский шаттл Endeavour.
На МКС находятся семь космонавтов и астронавтов из России, США, Франции и Японии, на китайской орбитальной станции Tiangong – еще трое. При запуске миссии Inspiration4 на околоземную орбиту отправились еще четыре человека.
В ночь на 16 сентября SpaceX впервые вывела на орбиту полностью гражданский экипаж в рамках миссии Inspiration4. Корабль поднялся на высоту 585 км. Это выше нынешней орбиты Международной космической станции.
Экипаж состоит из четырех человек: бизнесмен Джаред Айзекман (командир экипажа), медик Хейли Арсено, ветеран ВВС США Кристофер Семброски и педагог Шан Проктор.