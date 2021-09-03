Взрыв ракеты Alpha компании Firefly Aerospace был контролируемым – Noosphere Ventures

3 сентября ракета успешно стартовала с базы Космических войск США Ванденберг в Калифорнии, однако миссия была прервана, как сообщалось, из-за аномалии при полете. В прямом эфире запуска было видно, что ракета взорвалась.

"Взрыв ракеты Alpha компании Firefly Aerospace был контролируемым! Ее полет был прекращен командой Space Launch Delta 30 базы Космических войск Ванденберг из-за аномалии, согласно протоколам безопасности полетов", – пояснили в фонде. Отмечается, что взорвать ракету решили после фиксации отклонения в траектории полета.

В пресс-службе подчеркнули, что считают тестовый полет ракеты удачным, так как она с первой попытки преодолела несколько важнейших этапов: оторвалась от земли, достигла сверхзвуковой скорости, выдержала максимальное давление.

"Ни одна компания в мире не смогла запустить ракету в космос успешно с первой попытки. Для сравнения: первые три ракеты [основателя SpaceX] Илона Маска взорвались на старте или вскоре после отрыва от земли. Даже сейчас новые проекты Илона Маска проходят череду взрывов и неудач перед первым успешным запуском", – отметили в пресс-службе.

Подчеркивается, что Firefly Alpha – полностью уникальная разработка, все компоненты которой были созданы командой инженеров с нуля, и тестовый полет предоставил нужные данные для дальнейших запусков.

"Успешный полет почти в три минуты показал, что компания Firefly Aerospace способна запускать ракеты и реализовать конечную цель миссии. Ожидается дополнительный интерес со стороны потенциальных партнеров и клиентов, который принесет компании новые инвестиции", – считают в пресс-службе.