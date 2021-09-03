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Взрыв ракеты Alpha компании Firefly Aerospace был контролируемым – Noosphere Ventures

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Взорвать ракету решили после фиксации отклонения в траектории полета
Взорвать ракету решили после фиксации отклонения в траектории полета
Фото: Philip Shuman / Twitter

Украино-американская аэрокосмическая компания Firefly Aerospace считает первый тестовый полет ракеты Alpha удачным и поясняет, что она взорвалась не сама – полет был прерван согласно протоколам безопасности. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в инвестфонде собственника компании, Макса Полякова, Noosphere Ventures.

3 сентября ракета успешно стартовала с базы Космических войск США Ванденберг в Калифорнии, однако миссия была прервана, как сообщалось, из-за аномалии при полете. В прямом эфире запуска было видно, что ракета взорвалась.

"Взрыв ракеты Alpha компании Firefly Aerospace был контролируемым! Ее полет был прекращен командой Space Launch Delta 30 базы Космических войск Ванденберг из-за аномалии, согласно протоколам безопасности полетов", – пояснили в фонде. Отмечается, что взорвать ракету решили после фиксации отклонения в траектории полета.

В пресс-службе подчеркнули, что считают тестовый полет ракеты удачным, так как она с первой попытки преодолела несколько важнейших этапов: оторвалась от земли, достигла сверхзвуковой скорости, выдержала максимальное давление.

"Ни одна компания в мире не смогла запустить ракету в космос успешно с первой попытки. Для сравнения: первые три ракеты [основателя SpaceX] Илона Маска взорвались на старте или вскоре после отрыва от земли. Даже сейчас новые проекты Илона Маска проходят череду взрывов и неудач перед первым успешным запуском", – отметили в пресс-службе.

Подчеркивается, что Firefly Alpha – полностью уникальная разработка, все компоненты которой были созданы командой инженеров с нуля, и тестовый полет предоставил нужные данные для дальнейших запусков. 

"Успешный полет почти в три минуты показал, что компания Firefly Aerospace способна запускать ракеты и реализовать конечную цель миссии. Ожидается дополнительный интерес со стороны потенциальных партнеров и клиентов, который принесет компании новые инвестиции", – считают в пресс-службе.

Контекст:

Firefly Aerospace (бывшая FireFly Space Systems) – частное аэрокосмическое предприятие с офисами в городе Остин (штат Техас, США) и украинском городе Днепре. Ее владелец, Поляков –  международный предприниматель украинского происхождения. Ракетостроительные мощности компании находятся в Техасе, в то время как украинские сотрудники компании в Центре исследований и разработки в Днепре разрабатывают оборудование для ракет.

С участием американских и украинских специалистов компания разрабатывает легкие ракеты-носители Alpha и Beta. Они смогут доставлять в космос 1 т и 4 т груза соответственно. 

21 сентября 2020 года сайт AIN.UA сообщил, что ракета Firefly Alpha прошла успешные предполетные испытания, и опубликовал видео.

Теги: космос, взрыв, безопасность, ракета, Макс Поляков, запуск
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