Украинско-американская космическая компания готовит ракету к первому запуску

Первый запуск двухступенчатой ракеты Alpha запланирован украинско-американской космической компанией Firefly Aerospace на конец октября или начало ноября 2020 года.

Если окончательные испытания и сертификация пройдут в соответствии с планом, украинско-американская космическая компания Firefly Aerospace в конце октября – начале ноября 2020 года впервые запустит ракету Alpha с военной авиабазы Ванденберг в Калифорнии (США). Об этом сообщило международное космическое издание Space.com.

Изначально запуск Alpha планировался на начало 2020 года, однако его отложили из-за проблем, связанных с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса.

Alpha предназначается для вывода в космос маленьких спутников, традиционно их приходилось транспортировать вместе с более крупными на борту больших ракет. В компании Firefly Aerospace сказали, что сделают все возможное, чтобы доставлять спутники на орбиту по цене около $15 млн за миссию. Для сравнения, SpaceX продает запуск ракеты-носителя Falcon 9 за $62 млн.

Firefly Aerospace – частное аэрокосмическое предприятие с офисами в городе Остин (штат Техас, США) и украинском городе Днепр. Ракетостроительные мощности компании находятся в Техасе, в то время как украинские сотрудники компании в Центре исследований и разработки в Днепре разрабатывают оборудование для ракет.

Украинский бизнесмен Максим Поляков выкупил Firefly Aerospace в 2017 году. К тому моменту стартап, основанный инженером Томом Маркусиком, находился на грани банкротства.

С участием американских и украинских специалистов компания разрабатывает легкие ракеты-носители Alpha и Beta. Они смогут доставлять в космос одну и четыре тонны груза соответственно. Первый запуск запланирован на вторую половину 2019 года. По данным компании, один запуск Alpha и Beta будет стоить около $8 млн, тогда как, например, запуск ракеты Falcon Илона Маска – $60 млн.