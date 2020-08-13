ГОРДОН
 
 
МИР

Украинско-американская космическая компания готовит ракету к первому запуску

Первый запуск двухступенчатой ракеты Alpha запланирован украинско-американской космической компанией Firefly Aerospace на конец октября или начало ноября 2020 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Испытания двигателя Lightning второй ступени ракеты Alpha прошли успешно
Испытания двигателя Lightning второй ступени ракеты Alpha прошли успешно
Фото: Firefly Aerospace Ukraine / Facebook

Если окончательные испытания и сертификация пройдут в соответствии с планом, украинско-американская космическая компания Firefly Aerospace в конце октября – начале ноября 2020 года впервые запустит ракету Alpha с военной авиабазы Ванденберг в Калифорнии (США). Об этом сообщило международное космическое издание Space.com.

Изначально запуск Alpha планировался на начало 2020 года, однако его отложили из-за проблем, связанных с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса.

Alpha предназначается для вывода в космос маленьких спутников, традиционно их приходилось транспортировать вместе с более крупными на борту больших ракет. В компании Firefly Aerospace сказали, что сделают все возможное, чтобы доставлять спутники на орбиту по цене около $15 млн за миссию. Для сравнения, SpaceX продает запуск ракеты-носителя Falcon 9 за $62 млн.

Firefly Aerospace – частное аэрокосмическое предприятие с офисами в городе Остин (штат Техас, США) и украинском городе Днепр. Ракетостроительные мощности компании находятся в Техасе, в то время как украинские сотрудники компании в Центре исследований и разработки в Днепре разрабатывают оборудование для ракет.

Украинский бизнесмен Максим Поляков выкупил Firefly Aerospace в 2017 году. К тому моменту стартап, основанный инженером Томом Маркусиком, находился на грани банкротства.

С участием американских и украинских специалистов компания разрабатывает легкие ракеты-носители Alpha и Beta. Они смогут доставлять в космос одну и четыре тонны груза соответственно. Первый запуск запланирован на вторую половину 2019 года. По данным компании, один запуск Alpha и Beta будет стоить около $8 млн, тогда как, например, запуск ракеты Falcon Илона Маска – $60 млн.

Теги: космос, спутник, Максим Поляков, ракета, запуск
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Снято в Дубае. Кazka презентовала черно-белый клип на трек "Пісня сміливих дівчат". Видео
  Снято в Дубае. Кazka презентовала черно-белый клип на трек "Пісня сміливих дівчат". Видео
"На одной волне". Мирзоян "покатал" Тоню Матвиенко на строительной тачке
"На одной волне". Мирзоян "покатал" Тоню Матвиенко на строительной тачке
Певица Приходько показала пятилетнего сына
Певица Приходько показала пятилетнего сына
"Невероятный пример". 90-летний Чапкис показал свою тренировку. Видео
"Невероятный пример". 90-летний Чапкис показал свою тренировку. Видео
Состояние Легкоступовой ухудшилось СМИ
Состояние Легкоступовой ухудшилось – СМИ
"Такая крутышка!". аlyona alyona показала репетицию с партнером по шоу "Танцы со звездами"
"Такая крутышка!". аlyona alyona показала репетицию с партнером по шоу "Танцы со звездами"
"Подождите, пока вырастет радоваться не будет никто". Никитюк показала своего нового питомца
"Подождите, пока вырастет – радоваться не будет никто". Никитюк показала своего нового питомца
Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото
Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото
"Нет никаких оправданий подобной жестокости!" Полякова прокомментировала реакцию белорусских властей на протесты
"Нет никаких оправданий подобной жестокости!" Полякова прокомментировала реакцию белорусских властей на протесты
Польша подала на "Оскар" комедию об украинском "заробитчанине"
Польша подала на "Оскар" комедию об украинском "заробитчанине"
Потап показал, как выглядит с бородой и сединой
Потап показал, как выглядит с бородой и сединой
  Scarlet. The Rolling Stones выпустила клип с участием актера Мескала. Видео
  Scarlet. The Rolling Stones выпустила клип с участием актера Мескала. Видео
Дэвид Бекхэм повторил образ 15-летней давности
Дэвид Бекхэм повторил образ 15-летней давности
  Блум: Быть отцом девочки – это любовь на всю жизнь
  Блум: Быть отцом девочки – это любовь на всю жизнь
"Это что за Камасутра?" Дорофеева и Dantes порезвились на траве
"Это что за Камасутра?" Дорофеева и Dantes порезвились на траве
Хименес-Браво рассказал, как его едва не уволили с работы после пожара
Хименес-Браво рассказал, как его едва не уволили с работы после пожара
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". Сын Ефремова рассказал о сексуальных домогательствах, которым подвергся в детстве
"Никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". Сын Ефремова рассказал о сексуальных домогательствах, которым подвергся в детстве
Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото
Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
"Я люблю, имея зубы, и люблю, не имея зубов". Дочь Успенской показала снимок из больничной палаты
"Я люблю, имея зубы, и люблю, не имея зубов". Дочь Успенской показала снимок из больничной палаты
"Чистый секс". Дорофеева оголилась для фото
"Чистый секс". Дорофеева оголилась для фото
  "Не готов уделять время семье". Барских рассказал об отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой
"Не готов уделять время семье". Барских рассказал об отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой
"Срочно надо к дерматологу!", "Не каждый такое выставит". У Собчак заподозрили болезнь кожи
"Срочно надо к дерматологу!", "Не каждый такое выставит". У Собчак заподозрили болезнь кожи
Жена Павлика: Последние несколько лет отдыхаю в шикарной Турции, от €2000
Жена Павлика: Последние несколько лет отдыхаю в шикарной Турции, от €2000
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS