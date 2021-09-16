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SpaceX запустила на орбиту Земли космический корабль с четырьмя туристами

Старт осуществили со штата Флорида
Старт осуществили со штата Флорида
Фото: SpaceX / Twitter

В ночь на 16 сентября по киевскому времени американская компания SpaceX в рамках миссии Inspiration 4 запустила на околоземную орбиту пилотируемый космический корабль Crew Dragon. Об этом сообщил сайт компании.

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем стартовала из космического центра имени Кеннеди в американском штате Флорида.

Позже Crew Dragon отсоединился от ракеты-носителя и поднялся на орбиту Земли на высоте 585 км, что является рекордной для этого космического корабля (ранее он доставлял людей и грузы на Международную космическую станцию, которая находится на высоте чуть больше 400 км).

На борту Crew Dragon находится полностью непрофессиональный экипаж из четырех человек: бизнесмен Джаред Айзекман (командир экипажа), медик Хейли Арсено, ветеран ВВС США Кристофер Семброски и педагог Шан Проктор.

На орбите планеты они проведут три дня.

Теги: США, бизнес, туристы, рекорд, Флорида, SpaceX, Falcon 9, запуск, ветеран, Crew Dragon, экипаж, ракета-носитель, космический корабль, миссия Inspiration 4
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