Китайская астронавтка впервые вышла в открытый космос

7 ноября в 18.51 по пекинскому времени космонавт Чжай Чжиган открыл выходной люк узлового отсека основного модуля "Тяньхэ" китайской космической станции.
В 20.28 космонавты поочередно покинули основной модуль "Тяньхэ" и успешно вышли в открытый космос.
Третий космонавт Е Гуанфу, который оставался на борту космического аппарата, взаимодействовал с коллегами и помогал им в проведении внекорабельных работ.
8 ноября в 1.18, после 6,5 часов в открытом космосе, астронавты завершили все необходимые работы и вернулись в основной модуль станции.
Это второй раз, когда Чжай Чжиган вышел в открытый космос. 13 лет назад во время миссии Шэньчжоу-7 он стал первым китайским астронавтом, вышедшим в открытый космос.
Ван Япин, в свою очередь, стала первой женщиной-космонавтом в Китае, вышедшей в открытый космос.
Первая китайская пилотируемая орбитальная станция "Тяньгун-1" была запущена в сентябре 2011 года, а станция "Тяньгун-2" – в сентябре 2016-го. За несколько месяцев до этого связь с "Тяньгун-1" была потеряна, в апреле 2018 года станция вошла в атмосферу Земли, ее компоненты в основном сгорели над Тихим океаном. Вторая китайская пилотируемая станция завершила работу в июле 2019-го и была сведена с орбиты.
Третью станцию Китай начал строить в апреле 2021 года с запуска базового модуля станции – "Тяньхэ". В мае к модулю успешно пристыковался грузовой корабль "Тяньчжоу-2". Завершение строительства запланировано на конец 2022 года.
Китайская станция станет третьей многомодульной пилотируемой станцией на орбите Земли после "Мира" (уже не существующей) и Международной космической станции.