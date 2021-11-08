Китайская астронавтка впервые вышла в открытый космос

7 ноября в 18.51 по пекинскому времени космонавт Чжай Чжиган открыл выходной люк узлового отсека основного модуля "Тяньхэ" китайской космической станции.

В 20.28 космонавты поочередно покинули основной модуль "Тяньхэ" и успешно вышли в открытый космос.

Третий космонавт Е Гуанфу, который оставался на борту космического аппарата, взаимодействовал с коллегами и помогал им в проведении внекорабельных работ.

8 ноября в 1.18, после 6,5 часов в открытом космосе, астронавты завершили все необходимые работы и вернулись в основной модуль станции.

Это второй раз, когда Чжай Чжиган вышел в открытый космос. 13 лет назад во время миссии Шэньчжоу-7 он стал первым китайским астронавтом, вышедшим в открытый космос.

Ван Япин, в свою очередь, стала первой женщиной-космонавтом в Китае, вышедшей в открытый космос.