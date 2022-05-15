Китайские военные корабли вошли в территориальные воды Японии у спорных островов Сенкаку

Береговая охрана Японии направила китайским кораблям несколько предупреждений с требованием покинуть зону. Примерно через полтора часа корабли один за другим покинули территориальные воды, которые Токио считает своими.

Как отмечает "Медуза", китайские корабли с частотой раз в несколько месяцев демонстративно заходят в прибрежную зону у островов Сенкаку и проводят там по несколько часов, после чего возвращаются в нейтральные воды. До сих пор это не приводило к вооруженным инцидентам.