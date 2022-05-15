Китайские военные корабли вошли в территориальные воды Японии у спорных островов Сенкаку

Береговая охрана Японии направила китайским кораблям несколько предупреждений с требованием покинуть зону. Примерно через полтора часа корабли один за другим покинули территориальные воды, которые Токио считает своими.
Как отмечает "Медуза", китайские корабли с частотой раз в несколько месяцев демонстративно заходят в прибрежную зону у островов Сенкаку и проводят там по несколько часов, после чего возвращаются в нейтральные воды. До сих пор это не приводило к вооруженным инцидентам.
Сенкаку – необитаемый архипелаг в Восточно-Китайском море, примерно в 170 км к северо-востоку от Тайваня. Острова относятся к японской префектуре Окинава, но на территории претендуют континентальный Китай и Тайвань.
Архипелаг отошел к Японии в 1895 году вместе с Тайванем после победы над Китаем. После Второй мировой войны острова перешли под контроль США, а затем были переданы Японии.