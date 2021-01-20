ГОРДОН
 
 
МИР

Китайский миллиардер Джек Ма впервые появился на публике в течение более двух месяцев. Его пропажу связывали с критикой властей Китая

Основатель Alibaba Джек Ма выступил во время онлайн-конференции, организованной в рамках его ежегодного мероприятия для сельских учителей. В ролике миллиардер ничего не сказал о причинах исчезновения из публичного поля, ранее СМИ писали, что его нигде не видели более двух месяцев.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Джек Ма является богатейшим человеком Китая
Джек Ма является богатейшим человеком Китая
Фото: EPA

Китайский миллиардер и основатель площадки для онлайн-торговли Alibaba Джек Ма выступил на онлайн-конференции, посвященной ежегодному мероприятию, которое он устраивает для сельских учителей. Ролик опубликовало китайское государственное издание Global Times в Twitter.

Как отмечает агентство Bloomberg, в ролике миллиардер рассказал о том, что он будет уделять больше времени благотворительности, но ничего не сказал о своем конфликте с правительством и о причинах исчезновения из публичного поля.

Вопросы о местонахождении Ма начали подниматься после того, как основатель Alibaba и Ant Group не появился в финале созданного им африканского шоу талантов. Yahoo Finance сообщил 4 января, что Ма не появлялся на публике более двух месяцев.

Его пропажу связывали с тем, что 24 октября миллиардер выступил в Шанхае с речью, в которой критиковал систему регулирования Китая за сдерживание инноваций и сравнивал банковские правила в стране с "клубом пожилых людей".

Вскоре управление по контролю за рынком Китая объявило о начале антимонопольного расследования в отношении компании Alibaba, сообщило агентство Associated Press.

По данным журнала Forbes, Джек Ма занимает 17-е место в списке богатейших людей планеты и первое место в Китае с состоянием $58,5 млрд.

Теги: Китай, Alibaba, Джек Ма
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
Робби Уильямс сдал положительный тест на COVID-19, прибыв с семьей на отдых – СМИ
Робби Уильямс сдал положительный тест на COVID-19, прибыв с семьей на отдых – СМИ
"Какая красивая посуда", "Какая красота". Фреймут показала семейный детский праздник
"Какая красивая посуда", "Какая красота". Фреймут показала семейный детский праздник
Количество подписчиков Netflix превысило 200 млн
Количество подписчиков Netflix превысило 200 млн
"Люблю обеих". Потап прокомментировал пост Каменских со снимком из личного архива
Саакашвили искупался в проруби на Крещение
Саакашвили искупался в проруби на Крещение
Младшая дочь Трампа объявила о помолвке
Младшая дочь Трампа объявила о помолвке
  В России от коронавируса скончался аккомпаниатор Кобзона
  В России от коронавируса скончался аккомпаниатор Кобзона
Уэст и Кардашян перестали посещать занятия по семейной терапии – СМИ
Уэст и Кардашян перестали посещать занятия по семейной терапии – СМИ
Анита Луценко призналась, что мечтает проколоть соски
Анита Луценко призналась, что мечтает проколоть соски
  "Вот тебе, вот тебе! Он нашел моложе". Брежнева рассказала, как реагирует на новости о якобы "изменах" мужа
  "Вот тебе, вот тебе! Он нашел моложе". Брежнева рассказала, как реагирует на новости о якобы "изменах" мужа
76-летний Дуглас показал новорожденного внука
76-летний Дуглас показал новорожденного внука
"Сплошная медитация". Кулинарный эксперт рассказал, как приготовить пасту с тунцом
"Сплошная медитация". Кулинарный эксперт рассказал, как приготовить пасту с тунцом
"Атлантида" Васяновича вошла в длинный список претендентов на премию BAFTA
"Атлантида" Васяновича вошла в длинный список претендентов на премию BAFTA
Проживающая в России Ани Лорак встретилась в Украине с мамой. Фото
Проживающая в России Ани Лорак встретилась в Украине с мамой. Фото
  "Я – то, что нужно". Брежнева вспомнила, какой была ее жизнь до "ВИА Гры"
  "Я – то, что нужно". Брежнева вспомнила, какой была ее жизнь до "ВИА Гры"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS