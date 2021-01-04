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Основатель Alibaba Джек Ма не появлялся на публике более двух месяцев. Он критиковал власти Китая – СМИ

Основатель компании Alibaba Group Джек Ма пропустил финал собственного шоу для начинающих предпринимателей Africa's Business Heroes. Его фото исчезло с веб-страницы жюри, сообщило издание Financial Times.

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Джек Ма занимает 17-е место в списке богатейших людей планеты
Джек Ма занимает 17-е место в списке богатейших людей планеты
Фото: EPA

Китайский предприниматель, основатель компании Alibaba Group Джек Ма не появлялся на публике более двух месяцев, пишет Yahoo News 4 января. 

Ма пропустил заключительный эпизод своего собственного шоу для начинающих предпринимателей Africa's Business Heroes, сообщило издание Financial Times. Его фото удалили с веб-страницы жюри. Финал шоу прошел в ноябре, вскоре после того, как миллиардер выступил с откровенной критикой регулирующих органов Китая и его государственных банков.

После выступления первичное публичное размещение акций его компании Ant Group на 37 миллиардов долларов приостановили. С тех пор его не видели на публике, отметило Financial Times.

Ant Group находится под пристальным вниманием Пекина с тех пор, как 24 октября Ма выступил в Шанхае с речью, в которой критиковал систему регулирования Китая за сдерживание инноваций и сравнивал банковские правила в стране с "клубом пожилых людей", пишет Yahoo News.

Управление по контролю за рынком Китая объявило о начале антимонопольного расследования в отношении компании Alibaba, уточнило агентство Associated Press 24 декабря.

Регулятор китайского рынка в своем заявлении из одного предложения сказал, что изучает практику Alibaba под названием "выбрать одно из двух", которая требует от деловых партнеров избегать сотрудничества и взаимодействия с конкурентами. О возможных штрафах или сроках такого изучения в сообщении ничего не указывается.

По данным журнала Forbes, Джек Ма занимает 17-е место в списке богатейших людей планеты и первое место в Китае с состоянием $58,5 млрд.

Теги: Китай, Пекин, Шанхай, предприниматели, миллиардер, Alibaba, Джек Ма
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