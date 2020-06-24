Китайский миллиардер вышел на свободу после 10 лет заключения

Основатель китайского гиганта розничной торговли электроникой GOME Хуан Гуанюй был освобожден из тюремного заключения условно-досрочно.

Об этом агентству Reuters сообщили в пекинском суде.

Гуанюй был задержан в 2008 году. Его обвинили в биржевых махинациях и корпоративном подкупе. Бизнесмен признал вину и оказывал содействие следствию.

В феврале 2020 года суд в Пекине сократил срок заключения осужденному миллиардеру, однако о его освобождении местные СМИ сообщили только 24 июня. Как пишет агентство, новость о выходе Гуанюя из тюрьмы спровоцировала рост акций компании GOME Retail на Гонконгской бирже на 17,4%, акции дочерней компании GOME Finance Technology подорожали на 47,3%.

В 2005 году состояние бизнесмена оценивалось в $1,7 млрд, он считался самым богатым человеком Китая.