Китайский миллиардер вышел на свободу после 10 лет заключения

Об этом агентству Reuters сообщили в пекинском суде.
Гуанюй был задержан в 2008 году. Его обвинили в биржевых махинациях и корпоративном подкупе. Бизнесмен признал вину и оказывал содействие следствию.
В феврале 2020 года суд в Пекине сократил срок заключения осужденному миллиардеру, однако о его освобождении местные СМИ сообщили только 24 июня. Как пишет агентство, новость о выходе Гуанюя из тюрьмы спровоцировала рост акций компании GOME Retail на Гонконгской бирже на 17,4%, акции дочерней компании GOME Finance Technology подорожали на 47,3%.
В 2005 году состояние бизнесмена оценивалось в $1,7 млрд, он считался самым богатым человеком Китая.
Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".