Клинтон рассказал о самочувствии после выписки из больницы

"Хотел бы поблагодарить врачей и медсестер Медицинского центра Калифорнийского университета в Ирвине за прекрасную помощь, которую они оказывали мне последние семь дней", – отметил Клинтон.
Он добавил, что чувствует себя хорошо, рад вернуться домой и наслаждается жизнью.
"У меня все отлично, я наслаждаюсь этой прекрасной осенней погодой. Я на пути к выздоровлению", – сказал экс-президент.
I'm glad to be home! pic.twitter.com/ZoYuy54Q6R— Bill Clinton (@BillClinton) October 20, 2021
12 октября 75-летнего Клинтона госпитализировали из-за инфекции из-за сепсиса – попадания в кровь токсинов. 17 октября представитель политика сообщил, что бывший президент покинул больницу.
Клинтон был президентом США два срока подряд с 1993-го по 2001 год. Как отмечает Reuters, он в прошлом уже имел проблемы со здоровьем: в 2004 году ему сделали четырехкратное шунтирование, а в 2010 году – операцию по открытию закупоренной артерии в сердце.