Клинтон рассказал о самочувствии после выписки из больницы

Клинтон: У меня все отлично, я наслаждаюсь этой прекрасной осенней погодой Фото: ЕРА

"Хотел бы поблагодарить врачей и медсестер Медицинского центра Калифорнийского университета в Ирвине за прекрасную помощь, которую они оказывали мне последние семь дней", – отметил Клинтон.

Он добавил, что чувствует себя хорошо, рад вернуться домой и наслаждается жизнью.

"У меня все отлично, я наслаждаюсь этой прекрасной осенней погодой. Я на пути к выздоровлению", – сказал экс-президент.

I'm glad to be home! pic.twitter.com/ZoYuy54Q6R — Bill Clinton (@BillClinton) October 20, 2021