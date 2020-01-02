Клинтон стала канцлером университета Квинс в Великобритании

На должности канцлера Королевского университета Квинс в Белфасте экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон будет выполнять роль посла и советника, а также выполнять церемониальную функцию.

Клинтон заявила, что "очень привязана" к университету Квинс Фото: ЕРА

Бывший государственный секретарь США, 72-летняя Хиллари Клинтон стала канцлером (ректором) Королевского университета Квинс в Белфасте (Северная Ирландия). Об этом 2 января проинформировал сайт учебного заведения.

"Клинтон, получившая почетную докторскую степень от Квинс в октябре 2018 года, станет... первой женщиной – канцлером университета... Клинтон будет служить новым канцлером университета в течение пяти лет начиная с 1 января 2020 года", – сказано в сообщении.

Экс-госсекретарь, комментируя свое назначение, отметила, что университет Квинс – место, к которому она "очень привязана" и с которым у нее сложились "крепкие отношения".

В университете объяснили, что канцлер выполняет три основные роли – церемониальную, что включает председательство на собраниях; роль посла, помогающего "открывать двери" для университета, а также советника.

С января 1993 года по январь 2001 года Клинтон была первой леди США, в эти годы пост президента занимал ее муж Билл.

Государственным секретарем США Хиллари была в 2009–2013 годах.

В 2016 году Клинтон проиграла Дональду Трампу выборы президента США. На выборах 2020 года она баллотироваться отказалась.