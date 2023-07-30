Когда охранники Путина его арестуют, нападение России на Польшу, возвращение Трампа, Харлан. Интервью Бацман с Фейгиным. Видео

Во время интервью Фейгин говорил о:

встрече президента страны-агрессора РФ Владимира Путина с лидерами стран Африки: "Без денег его никто не любит";

разрыве зерновой сделки и том, что Путин требует от Африки взамен на бесплатное зерно;

том, когда охранники Путина его арестуют;

том, кто может занять место Путина и может ли это быть кто-то из семьи;

том, почему российские олигархи ненавидят Путина, но ничего не делают, чтобы избавиться от него;

будущем террориста Игоря Гиркина;

интимных предпочтениях основателя ЧВК "Вагнер", которая в мире признана преступной организацией, Евгения Пригожина и его гареме девственниц: "В этой среде возможно все";

том, зачем постоянно вбрасывается информация, что США и Россия ведут переговоры;

том, вернется ли экс-президент США Дональд Трамп в большую политику;

коррупции среди европейских политиков;

нападении России на Польшу;

поступке украинской фехтовальщицы Ольги Харлан и поведении ее российской соперницы и многом другом.

Фейгин родился в 1971 году в Куйбышеве (сейчас – Самара). Окончил юридический факультет Самарского государственного университета, Академию народного хозяйства при правительстве РФ и Дипломатическую академию МИД России. Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации", кандидат юридических наук.

В студенческие годы участвовал в политической жизни Самары, был членом партии "Демократический союз". В 1994–1995 годах – депутат Государственной думы I созыва. В 1997–2007 годах был вице-мэром Самары. В 1990-х годах получил статус адвоката, но адвокатской практикой начал заниматься в 2000-х.

Широкую известность Фейгин получил как один из адвокатов участниц панк-группы Pussy Riot. После начала российской агрессии защищал интересы нескольких известных украинцев, которых РФ удерживала на своей территории или против которых заочно возбудила уголовные дела, в том числе лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, бывшей летчицы Надежды Савченко, журналиста Романа Сущенко.

В 2018 году Фейгина лишили статуса адвоката, в 2022 году – внесли с список "иноагентов" в России.

Сейчас юрист занимается блогерством, развивает свой YouTube-канал "Фейгин LIVE", на который подписано более 2 млн человек.