Компания Garmin заплатила многомиллионный выкуп хакерам – СМИ

Американская компания Garmin, в работе которой наблюдался сбой, получила ключ для расшифровки файлов и возобновления доступа к сервисам, сообщили в Sky News.

Американская компания Garmin, которая производит навигационное оборудование, заплатила многомиллионный выкуп хакерам, которые устроили атаку на их онлайн-сервисы. Об этом 4 августа сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Garmin заплатила выкуп через стороннюю фирму Arete IR, чтобы не попасть под санкции США из-за сделки с хакерами.

Взамен компания получила ключ для расшифровки файлов и возобновления доступа к сервисам.

Размер выкупа не сообщается.

По информации BleepingComputer, хакеры потребовали от Garmin $10 млн.

С 23 июля в работе Garmin по всему миру наблюдались перебои. Перестали функционировать приложения, которые используют профессиональные и полупрофессиональные спортсмены, – фитнес-трекеры, велосипедные спидометры и т.д.