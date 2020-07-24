Навигационное оборудование Garmin по всему миру вышло из строя, подозревают атаку российского вируса-вымогателя

Спортсмены, авиапилоты и другие пользователи оборудования компании Garmin уже сутки не могут воспользоваться приложениями; фирма не принимает звонки и отключила онлайн-чаты. В СМИ и соцсетях утверждают, что производитель навигационных систем подвергся нападению хакеров.

С 23 июля в работе американской компании Garmin, ведущего производителя навигационного оборудования, по всему миру наблюдаются перебои.

"Сбой влияет на наши центры обработки вызовов, в настоящее время мы не можем принимать звонки, электронные письма или вести онлайн-чаты. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее решить эту проблему, и приносим извинения за доставленные неудобства", – сказано на сайте компании.

Причины возникновения проблем не указаны, однако в СМИ и соцсетях говорится о масштабной хакерской атаке. Профильный сайт ZDNet информирует, что в США пилоты гражданской авиации не смогли сегодня загрузить обновление базы данных Garmin, что требуется по правилам Федерального авиационного управления.

Не функционируют приложения, которые используют профессиональные и полупрофессиональные спортсмены, – фитнес-трекеры, велосипедные спидометры и т.д. Пока неясно, как инцидент сказался на оборудовании для автомобильного и морского транспорта, работе "умных часов".

По информации источников внутри компании, речь идет о заражении компьютеров вирусом-вымогателем WastedLocker.

Лаборатория Malware Bytes 10 июля сообщала, что это новая разновидность вредоносной программы, которая блокирует компьютеры, требуя для разблокировки выкуп в биткоинах. Наиболее известным видом такого вируса был NotPetya, с помощью которого в 2017 году хакеры парализовали работу компьютерных сетей в банках, СМИ, торговых организациях, почтовых службах, государственных учреждениях в разных странах мира. WastedLocker создала российская группировка Evil Corp., отмечали в лаборатории.

Министерство финансов США в декабре 2019 года ввело санкции против российской хакерской группы Evil Corp. ("Корпорация зла"), а министерство юстиции США выдвинуло обвинения против ее ключевых руководителей. В Америке считают, что члены Evil Corp. ответственны за разработку и распространение вируса Dridex. С его помощью хакерам удалось украсть деньги у клиентов как минимум 300 банков в 40 странах мира, в том числе в США и Великобритании.