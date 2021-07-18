Конституционный суд Армении подтвердил результаты парламентских выборов. Их выиграла партия Пашиняна

Он отметил, что решение "окончательное и вступает в силу с момента оглашения".

В Конституционный суд обращались представители оппозиции.

Таким образом, большинство в парламенте нового созыва получает партия и.о. премьер-министра страны Николы Пашиняна "Гражданский договор" (53,91%). Пятипроцентный барьер также преодолели блоки "Армения" второго президента Роберта Кочаряна (21,9%) и "Честь имею" третьего президента Сержа Саргсяна (5,22%).

Контекст:

Пашинян возглавляет правительство Армении с мая 2018 года. Он пришел к власти в результате массовых акций протеста.

В 2020 году в Армении обострился политический кризис после того, как оппозиция призвала Пашиняна уйти в отставку за подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Нагорный Карабах передал Азербайджану пять районов, а армянская армия вынуждена была покинуть регион. Отставку правительства Пашиняна поддерживал и президент Армен Саркисян.

18 марта 2021 года Пашинян объявил внеочередные парламентские выборы.

25 апреля Пашинян подал в отставку. 3 мая его на специальном заседании парламента в первый раз отказались назначить главой правительства. 10 мая – второй раз. Это было необходимо для проведения новых выборов.

Выборы прошли 20 июня, явка составила 49,4%.