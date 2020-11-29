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Президент Армении выступил за отставку правительства Пашиняна

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что необходимо создать сбалансированную конституцию Армении, которая не будет позволять премьер-министру или президенту принимать решения единолично.

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Саркисян: Прошлые выборы были 2,5 года назад, когда страна была совершенно другой
Саркисян: Прошлые выборы были 2,5 года назад, когда страна была совершенно другой
Фото: EPA

Президент Армении Армен Саркисян 29 ноября, во время встречи с представителями армянской общины в Москве, призвал правительство Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном подать в отставку. Текст обращения наводит News.am.

"В любой стране, где произошла такая большая трагедия, есть решение – правительство, которое привело к этому, должно уйти. Если политический деятель силен, он может потом вернуться. Прошлые выборы были 2,5 года назад, когда страна была совершенно другой, сейчас мы живем в другой стране", – сказал Саркисян.

Он также отметил, что необходимо создать сбалансированную конституцию Армении, которая не будет позволять премьер-министру или президенту принимать решения единолично.

"Каждая конституция, будь то президентская или парламентская система правления, должна включать сдержки, противовесы, механизмы сдерживания", – добавил Саркисян.

В ночь с 9-го на 10 ноября Пашинян сообщил, что подписал совместно с президентами Азербайджана и России заявление о прекращении войны в Карабахе. По его словам, это было для него крайне тяжелым решением.

В заявлении сказано, что стороны конфликта остаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, военное положение, президент Армении Армен Саркисян, Армен Саркисян, Никол Пашинян, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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