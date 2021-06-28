Партия Пашиняна получила конституционное большинство в парламенте Армении

Об этом сообщает "Радио Азатутюн".

"Гражданский договор" получил 53,91% голосов.

На втором месте партия экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" – 21,09%, на третьем – блок бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна и третьего президента республики Сержа Саргсяна "Честь имею" – 5,22%. Другие политические силы набрали менее 4% голосов избирателей.

Три политические силы, в том числе блоки Ванецяна и Саргсяна, требовали признать недействительными результаты выборов, но ЦИК отклонил их заявления, отмечает "Радио Азатутюн".

В парламент нового созыва прошли "Гражданский договор", "Армения" и "Честь имею". "Гражданский договор" получил 71 мандат (Пашинян говорил, что это позволит политсиле сформировать конституционное большинство), у блока Ванецяна будет 29 мандатов, у политсилы Саргсяна – семь.