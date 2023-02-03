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"Королеву небес" Boeing 747 сняли с производства. На заводе компании состоялось прощание с последним самолетом

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Церемония передачи заказчику последнего Boeing 747 состоялась на заводе компании в Эверетте, штат Вашингтон
Церемония передачи заказчику последнего Boeing 747 состоялась на заводе компании в Эверетте, штат Вашингтон
Скриншот: Boeing Airplanes / Twitter

31 января компания Boeing объявила об окончании производства самолетов модели Boeing 747, которую называли "Королевой небес". 1 февраля последний самолет этой модели передали заказчику – авиакомпании Atlas Air Worldwide, сообщили в компании.

Как пишет Engadget, церемония передачи последнего Boeing 747 состоялась на заводе компании в Эверетте, штат Вашингтон.

https://www.facebook.com/Boeing/videos/1149034135776244/

Попрощаться с культовым широкофюзеляжным самолетом пришли тысячи людей – клиенты, поставщики, знаменитости, а также нынешние и бывшие сотрудники, в том числе первоначальный персонал, известный как "Суперсемейка", построивший первый 747 в 1967 году.

Как пишет Reuters, в церемонии участвовал актер Джон Траволта. Он рассказал, как учился летать на Boeing 747-400 в качестве посла Qantas Airlines.

https://www.facebook.com/Boeing/videos/875855963628307/

Еще в 2020 году агентство Bloomberg писало, что Boeing собирается вывести модель 747 из эксплуатации через пару лет после того, как будет выполнен последний заказ на нее.

Engadget подчеркивает, что Boeing 747 был одним из самых известных четырехмоторных широкофюзеляжных самолетов в мире и произвел революцию в авиаперевозках, удвоив пассажировместимость и тем самым снизив цену каждого места. На пике своей популярности в 1990 году Boeing поставил 70 единиц за один год.

Но, как и большинство старых технологий, в конечном итоге она уступила место некоторым из новых самолетов компании, особенно ее двухмоторным самолетам, которые могут летать по тем же маршрутам, но могут более эффективно использовать топливо.

Последние поставленные самолеты модели 747 будут использоваться для перевозки грузов примерно до 2050-х годов, отмечает Bloomberg.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Джон Траволта, Boeing, авиаперевозки, перевозки, авиакомпания, прощание, пассажиры, церемония
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