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Космический корабль с первой гражданской миссией успешно приводнился в Атлантическом океане – SpaceX

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Миссия провела на орбите три дня
Миссия провела на орбите три дня
Фото: EPA

Космический корабль Crew Dragon c экипажем первой в мире гражданской миссии Inspiration 4 18 сентября успешно приводнился у берегов Флориды в Атлантическом океане. Об этом сообщается на сайте компании SpaceX.

Экипаж находился на орбите три дня.

"После приводнения астронавтов Inspiration4 встретила команда SpaceX и быстро доставила на борт спасательного судна. SpaceX доставит Dragon обратно на мыс Канаверал для осмотра и ремонта перед будущими пилотируемыми космическими полетами", – говорится в сообщении.

Контекст:

В ночь на 16 сентября SpaceX впервые вывела на орбиту полностью гражданский экипаж в рамках миссии Inspiration4. Корабль поднялся на высоту 585 км. Это выше нынешней орбиты Международной космической станции.

Экипаж состоял из четырех человек: бизнесмен Джаред Айзекман (командир экипажа), медик Хейли Арсено, ветеран ВВС США Кристофер Семброски и педагог Шан Проктор.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, космос, SpaceX, космический корабль
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