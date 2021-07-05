Кремль отказался считать украинскую власть нацистской

Так он отреагировал на заявление российского пропагандиста Владимира Соловьева, что в России якобы изменилась риторика и напрямую стали говорить о том, что к власти в Украине пришли "бандеровцы, проповедующие нацистскую идеологию".

По словам Пескова, "с тем, что сторонники нацизма и бандеровцы [в Украине] в почете, вряд ли кто-то сможет спорить". Пресс-секретарь Путина уверен, что они оказывают огромное влияние на общественную и внутриполитическую жизнь Украины.

Однако он добавил, что "это не является официальным заявлением и никто из официальных лиц такие заявления не делал". Что касается Соловьева, то Песков отметил, что он журналист и волен давать те оценки, которые считает нужным.