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Песков сказал, что тормозит подготовку встречи Зеленского и Путина

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Песков сказал, что Украина пытается представить Россию участницей конфликта на Донбассе
Песков сказал, что Украина пытается представить Россию участницей конфликта на Донбассе
Фото: ЕРА

Подготовку встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского усложняет невыполнение Минских соглашений. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в эфире телеканала "Россия-1" на программе "Москва. Кремль. Путин", отрывки его высказываний процитировало ТАСС.

Песков обвинил власти Украины в якобы нежелании выполнять Минские договоренности. По его мнению, Зеленский совершает "абсолютно беспрецедентное давление на политических оппонентов, желая избавиться от самых успешных путем открытия уголовного дела".

Пресс-секретарь Путина обратил внимание на то, что Украина пытается представить Россию участницей конфликта на Донбассе. По его словам, это "неприемлемо и совершенно не соответствует действительности".

Россия, по словам Пескова, продолжит отправлять "гуманитарную помощь" на оккупированный Донбасс, потому что не может "закрывать глаза на проблемы жителей региона".

Контекст:

Россия после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года оккупировала Крым. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Зеленский говорил, что за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В тексте Минских соглашений, согласованных в 2015 году при участии России, оккупированные территории Донбасса названы "отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины".

Украина не ведет прямых переговоров с боевиками и настаивает, что стороной конфликта является Россия, а не незаконные вооруженные формирования, которые финансирует Москва. "Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население", – говорил Зеленский в 2020 году.

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

Представители украинской делегации в ТКГ считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. "Это действительно идеальное место для диалога о мире", – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его "волнует не место проведения, а содержание встречи".

Путин в конце июня заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. "Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти – в Берлине и Париже. О чем разговаривать?" – сказал Путин.

Теги: Россия, Москва, Кремль, Донбасс, Дмитрий Песков, Минские соглашения, война в Украине, конфликт, война на Донбассе
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