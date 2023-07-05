Кремль уволил руководителя старейшего пропагандистского агентства ТАСС

Распоряжение об увольнении Михайлова подписал премьер-министр страны-агрессора РФ Михаил Мишустин.

На его место назначен Андрей Кондрашов, который до этого работал первым заместителем генерального директора ВГТРК.

Он является автором пропагандистских фильмов "Путин" и "Крым. Путь на Родину". В 2018 году он стал пресс-секретарем избирательного штаба президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, напоминают "Ведомости". После начала полномасштабного вторжения России в Украину он попал под санкции Канады и Евросоюза.

"Это изменение доказывает, что в Кремле признали провал информационно-пропагандистской работы. Очевидно, что российские руководители также не удовлетворены освещением бунта Пригожина. Выбор Кондрашова свидетельствует, что для кадрового роста в России преданность Путину важнее профессионализма", – прокомментировали в Центре стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ.